İnanç turizminin merkezlerinden Tarsus gastronomide de "tescilli lezzet" atağına geçecek - Son Dakika

İnanç turizminin merkezlerinden Tarsus gastronomide de "tescilli lezzet" atağına geçecek

Ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kültür izleriyle inanç turizminin merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesi, coğrafi işaret tescil belgeli lezzetleriyle gastronomi turizminde de öne çıkmak istiyor.

Ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kültür izleriyle inanç turizminin merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesi, coğrafi işaret tescil belgeli lezzetleriyle gastronomi turizminde de öne çıkmak istiyor.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıp her yıl çok sayıda Hristiyan tarafından ziyaret edilen St. Paul Kilisesi, Kuyusu ve Tarihi Çevresi ile Ashab-ı Kehf Mağarası ve Danyal Peygamber'in kabrinin bulunduğu ilçe, tescilli humus, yayla bandırması, şalgam ve Sarıulak Zeytini'yle de gastronomi alanında öne çıkıyor.

Nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlandıktan sonra sunumunda baharat ve tereyağı eşliğinde ana yemek olarak servis edilen Tarsus humusu, ilçenin en çok rağbet gören yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

Üzüm pekmezi, ceviz, su ve nişasta karışımıyla binbir emek sonucunda lezzet ustalarının ellerinde şekillenen Tarsus yayla bandırması da damakları tatlandıran lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.

İlçedeki verimli arazilerde yetişen havuçtan yapılan Tarsus şalgamı ve sofraların vazgeçilmezlerinden Tarsus Sarıulak Zeytini de coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünler arasında bulunuyor.

"Tarsus bir mozaik, bu da mutfağına yansıyor"

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescil belgesi bulunan yöresel lezzetlerin, ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Tescilli lezzetlerin, kentlerin kimliğini ortaya çıkardığına işaret eden Koçak, "Kentimizin markalarını, değerlerini ve yıldızlarını parlatıyoruz. Tarsus bir kavşak noktası, tarihte 10 bin yıllık geçmişe sahip bir kültürü var. Çok fazla kültürü ve ırkı bir arada yaşayan bir mozaik. Bu da mutfağına yansıyor." dedi.

Koçak, yöreye ait lezzetlerin bölgedeki verimli arazilerde yetişen ürünlerden yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Dönerci ve kebapçı gibi sadece humus satılan iş yerlerimiz var. Çok talep görüyor ve beğeniliyorlar. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ikramlarımız arasında en çok beğendiği humus oluyor. Bölgemizde yetişen havuçlardan yapılan bir şalgamımız var. Mayasının da buradan üretilmesi diğerleri arasındaki farkı çıkarıyor. Yayla bandırması da özellikle Çamlıyayla ve Tarsus'ta yetişen üzümlerin yüksek şeker oranıyla çok güzel olan pekmezinden ve bölgemizde yetişen cevizden yapılıyor. İnanılmaz bir lezzet."

Koçak, gastronomi turizminde iyi bir noktaya ulaşmak istediklerine işaret ederek "Farklı lezzetleri tatmak, insanların yeni tutkusu. Tarsus gastronomi alanında bir merkez olmaya aday. Coğrafi işaret tescil belgeleri de bunun ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Biz bütün yöresel yemek fuarlarına katılıyoruz. Zincir marketler ve tarih kitaplarında ürünlerin yer almasını sağlıyoruz. Önce ulusal sonra da uluslararası çapta bunları tanıtmak için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarsus Sarıulak Zeytini'nde hedef AB marka tescili

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya da Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ilçenin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen yöreye özgü Sarıulak Zeytini'nin kısa sürede değer kazandığını anlattı.

Sarıulak Zeytini'nin bölgedeki sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer aldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Sarıulak, müthiş bir kahvaltılık zeytin çeşidi. Kahvaltılık yerlere gittiğiniz zaman sofralarda Tarsus Sarıulak Zeytini'nin verdiği tadı, hiçbir zeytin vermiyor. Bunun üretilmesi ve yetiştirilmesi basit değil ama yıllardan beri Tarsus'ta yetiştirilip çoğaltılmış. Tarsus Sarıulak Zeytini'nin coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Bundan sonraki hedefimiz, Avrupa Birliği (AB) marka tescili belgesi almak olacak. Üreticilerimizin emeklerini değerlendirmek, ilçemizin tanıtımını ülkemize ve yurt dışına duyurmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Belli bir noktaya da geldik, daha da ilerleyeceğiz."

Mersin, Tarsus, Koçak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İnanç turizminin merkezlerinden Tarsus gastronomide de 'tescilli lezzet' atağına geçecek - Son Dakika

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