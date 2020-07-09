İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

İmha için getirilen havai fişekler patladı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Artvin'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına zarara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi.

Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına, Dokumacılar Köyü Kaymak Mahallesi'nde xarara yol açtı. Bazı evlerin sac malzemeden yapılmış çatıları uçtu. Şiddetli fırtına ağaçların kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar, vatandaşların bahçelerindeki tarım ürünlerinde zarara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fırtınadan zarar görmüş evlerden detaylar

-Devrilen ağaç

-Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),

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Freni boşalan TIR, lokantaya girdi, müşteriler son anda kurtuldu

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, lokantaya girdi. Çalışanlar ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı TIR'ın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Pülümür ilçesinde karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti. Gündoğan, lokatnaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan TIR, hareket etti. Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşum durdurmaya çalıştı. Ancak TIR, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi. Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Lokantada ve TIR'da hasarın oluştuğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Park halindeki TIR'ın aniden hareket ederek lokantaya girmesi

-Müşterilerin durumu fark ederek panik halinde kaçışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Maskesiz kişinin ceza almamak için bekçilerle tartışması gözaltıyla bitti

BURSA'da, yasak olmasına rağmen sahilde maskesiz dolaşan kişi, kendisini gören bekçilerle ceza yazılmaması için tartıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı kişiye, 900 liralık da para cezası kesildi.

Olay, dün akşam, Mudanya sahilindeki yürüyüş yolunda meydana geldi. Mahalle bekçileri, sahilde denetim gerçekleştirirken, maske takmayan kişiyi fark etti. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi, durdurulmak istenince bekçilerle tartışmaya başladı. Bu anlar, çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ceza yazılmaması için bekçilere bağıran kişi, "Sizin maaşınızı ben veriyorum" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınarak, emniyete götürülen kişiye, 900 liralık idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisle tartışmasından detaylar

-Kişinin gözaltına alınması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Erzincan'da otomobil fareleri, 122 kamera incelenerek yakalandı

ERZİNCAN'da çeşitli tarihlerde 6 ayrı otomobilin çamını kırarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, 100 Mobese, 15 iş yeri ve 7 şehir içi otobüsünün kameraları görüntüleri izlenerek yakalandı. Otomobil fareleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da Haziran-Temmuz ayı içerisinde farklı gün ve saatlerde otodan hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan 100 adet Mobese kamerası, 15 iş yeri kamerası ve 7 şehir içi otobüsünün kamerasındaki görüntüleri saatlerce titizlikle izledi. Yapılan incelemede, 6 aracın camını kırararak, otodan hırsızlık yapan şahısların eşkallerini belirlendi. Belirlenen eşkal üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler akraba olan Orhan Ç. ve Fırat Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan, Orhan Ç. ve Fırat Ç., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin sıkı takibi sonucu kent merkezinde beyaz bir otomobili çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde saniyeler içerisinde beyaz bir aracın sağ kapısını açan hırsıza yaklaşık 20 metre geride başka bir hırsız gözcülük yapıyor. Zanlılardan Fırat Ç.'nin daha önceden de otodan hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerasından (beyaz araç)

-Şahısların çıkartılışı

-Suç aletlerinden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Tesadüfen görüp geldi, yaralı amcasının elini bırakmadı

KARAMAN'da otomobilin kavşakta çarpıştığı motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve babası Ali Oral yaralandı. Tesadüfen kazayı görüp gelen ve yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu görün Emre Oral da, amcasının tuttuğu elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, bugün saat 07.50 sıralarında İbrahim Öktem Caddesi Şehir Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Celalettin Kara yönetimindeki 70 DV 173 plakalı otomobil, kavşakta inşaat işçisi Tayfun Oral'ın kullandığı 70 AB 091 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 12 metre ileriye savrulan motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve arkasındaki babası Ali Oral yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğula ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

TESADÜFEN GÖRÜP GELDİ

Aynı inşaatta çalışan ve işe giderken kazayı fark edip gelen Emre Oral da, yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu gördü. Bunun üzerine amcasının yanına gelip, elini tutup biran olsun bırakmadı. Yaralı baba ve oğul Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Celalettin Kara da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.