İzmir'de depoya baskın...5 ton sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de depoya baskın...5 ton sahte etil alkol ele geçirildi

-İzmir'deki sahte alkol satışlarındaki kilit isim yakalandı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 ton sahte alkol ele geçirirken, İzmir'deki sahte alkol ölümlerinde kilit isim olduğu değerlendirilen 1 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde sahte etil alkol dağıtımını yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahsın, Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda ve bir araçta 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.

Sahte alkol dağıtımda kilit isim

Öte yandan İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi.

Yapılan operasyonda, depoda çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanan yaklaşık 5 ton etil alkole ve diğer malzemelere el koyuldu.