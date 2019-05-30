Son Dakika Haberleri: İZMİR Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek-2
Son Dakika Güncel Haber

İZMİR Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek-2

2 saat önce

İZMİR Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek-2(Tür: Yurt)

İZMİR Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek-2
(Tür: Yurt)
İZMİR Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek-2
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
Mesut Özil, Çeşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakü'de Mesut Özil Fener'e pankartı! Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek 31 Mart seçimlerini bilen şirketin başkanından çok konuşulacak İstanbul tahmini Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıklıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİR Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]