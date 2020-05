Karadenizli gezgin arıcılar Erzurum'u tercih ediyor - Son Dakika

Giresun ve Trabzon'un gezgin arıcıları iyi bir sezon umuduyla Erzurum'un yaylalarına çıkmaya başladılar.



Giresun ve Trabzon ilerinden yaklaşık 300-400 kilometre yolculuk yaparak organik çiçek balı için Erzurum başta olmak Doğu ve Güney Doğu illerine yolculuk yapan arıcılar, bu yıl sezondan umutlu olduklarını söylediler.



Erzurum'un Palandöken yaylalarına çıkan gezginci arıcılardan Kemal Algan, sezondan umutlu olduklarını ifade ederek "Genelde Mayıs ayının ikinci yarısında ovaya çıkarız, ekimin ortalarında da ineriz. Üretimimizi doğal yaparız. Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli İllerinden yüzlerce gezgin arıcı arkadaşlarımız Güney ve Doğu Anadolu bölgesine geliyor. Dünyanın en kaliteli balı, Türkiye'nin balıdır. Türkiye'nin en kaliteli balı da Doğu Anadolu balıdır. Balın kaliteli olmasının şartlarından biri arının yayıldığı, bal topladığı alanda çiçek ve çiçek çeşidi varsa bal da o kadar kalitelidir" dedi.



"Üç çeşit bal üretiyoruz"



Doğu Karadeniz'de orman gülü çiçeklerinin açtığını ve güçlü arıları, kestane balı için memlekette bıraktıklarını kaydeden gezgin arıcı Kemal Algan "Kestane hasadından sonra o arıları da buraya getireceğiz. Kestane hasadında olgunlaşmayan kestane balarını, Erzurum çiçek balı ile harmanlıyoruz ve çok kaliteli bir bal elde ediyoruz. Saf kestane, saf çiçek balı ve kestane balı karışımı çiçek balı olmak üzere üç çeşit bal üretiyoruz" ifadelerini kullandı.



Doğu ve Güney Doğu illerini endemik bitkilerin fazla oluşundan dolayı tercih ettiklerini kaydeden gezgin arıcılardan Ahmet Turan ise " Doğu Anadolu Bölgesi'nde endemik bitkiler oldukça çok fazla. Bilinen bitki sayısı on bin civarında. Dünyada en fazla bitki 12 bin çeşitle Hakkari Yüksekova ilinde ve on bin çeşitle Erzurum ve çevresinde bulunuyor. Bu bölge izole bir bölge olduğu için, tamamen doğal, organiğe çok yakın bal üretimi yapılıyor bu bölgede. Bizim bildiğimiz altmışa yakın bal veren bir bitki türü var ama tescillenen bitki türü on bin çeşit. Bu bölgenin mahsulünden memnunuz" diye konuştu. - GİRESUN