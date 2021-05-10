Konya'da, Filistin'e destek mitingi - Son Dakika

Konya'da, Filistin'e destek mitingi

10.05.2021 19:20
Konya'da, Filistin'e destek mitingi, System.String[]

KONYA'da, koronavirüs kısıtlamaları devam ederken, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Mevlana Meydanı'nda 'Filistin'e destek mitingi' düzenlendi.

KONYA'da, koronavirüs kısıtlamaları devam ederken,  Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Mevlana Meydanı'nda 'Filistin'e destek mitingi' düzenlendi. Mevlana Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi protestolarını ve basın açıklamalarını yaptıktan sonra sessizce dağıldı. Konya Valiliği ise 'Filistin'e destek  mitingi' için izin verilmediğini açıkladı.

İsrail  polisinin, Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ile saldırmasının ardından kentteki  Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ellerinde Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya gelen yüzlerce kişi, yaşanan saldırıları kınayıp İsrail'e tepki gösterdi.

Platform üyeleri adına konuşan Muhsin Görgülügil, şunları söyledi: "Bizler bugün, burada faşist İsrail devleti eliyle Kudüs'te insanlığa karşı yürütülen suçların son halkası olan Mescid-i Aksa'yı işgal ve zabtetme girişimine karşı duruşumuzu göstermek, tavrımızı ortaya koymak üzere toplandık. Açıklamamıza geçmeden ifade etmek istediğim ilk husus; pandemi şartlarında, konulmuş olan kurallara riayet ederek bu açıklamamızı yaptığımız hususudur. Sorumluluk duygusuyla ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bu programı organize ettik. Normal şartlar altında bu meydanı ve bunun gibi birkaç meydanı doldurabilecek kapasitesi var Konya'mızın, elhamdülillah. İstemiş olsaydık onu da yapardık. Ama maksadımız o değil. Zulme karşı burada olduğumuzu, karşı çıktığımızı göstermek üzere sizlere sesleniyoruz."Görgülügil, her gün Filistin'de, Kudüs'te yenileri eklenen zulüm, baskı ve şiddetin son bulmasını istedi. Meydanda toplanan kalabalık ise açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

Konya Valiliği ise miting öncesi, 'Filistin'e destek mitingine' izin verilmediği yönünde duyuruda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Konya'da Filistin'e destek mitingi için valilik izin bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir. Hemşerilerimizin bulaş riskini artıracak toplanmalardan uzak durulması bu konuda hassas davranması salgın önlemleri konusunda son derece önemlidir."denildi.

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Konya'da, Filistin'e destek mitingi
Konya'da, Filistin'e destek mitingi
Konya'da, Filistin'e destek mitingi
Konya'da, Filistin'e destek mitingi
Konya'da, Filistin'e destek mitingi
Konya'da, Filistin'e destek mitingi

Sivil Toplum Kuruluşları, Koronavirüs, Filistin, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da, Filistin'e destek mitingi - Son Dakika


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