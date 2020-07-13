Kütahya'ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı - Son Dakika

Kütahya'ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi arasında imzalanan 4 milyon TL hibe destekli protokol kapsamında Kütahya'ya 20 adet yeni sentetik çim saha kazandırılacak.

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi arasında imzalanan 4 milyon TL hibe destekli protokol kapsamında Kütahya'ya 20 adet yeni sentetik çim saha kazandırılacak.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

20x40 ebatlarında yapılacak olan çim sahaların ihalesi Temmuz ayı içerisinde yapılacak.

İhalenin tamamlanmasıyla birlikte Merkez Kızılcaören, Altıntaş Sevdiğin, Aslanapa Örenköy, Çavdarhisar Yenicearmutçuk, Domaniç Çukurca Beldesi, Dumlupınar Gazi İlkokulu, Emet Sarıayak, Gediz Altınkent, Hisarcık Karbasan, Pazarlar Orhanlar, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Eseneveler Mahallesi İMKB Okulu, Simav Gümüşsu, Simav Hisarbey, Simav 19 Mayıs İlkokulu, Simav Yemişli, Simav Kuşu Beldesi, Simav Dağardı İlkokulu, Tavşanlı Köseler, Şaphane MYO Kampüs Alanına sentetik çim saha yapılarak çocukların ve gençlerin hizmetine sunulacak.

Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 1 milyon 888 bin TL destek ödemesi yapıldı. Ödemeyle birlikte Merkez Atatürk Anadolu Lisesinde spor salonu yapımı için çalışmalar başlatıldı.

(İHA)

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:38 Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 14:04 İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 16:42:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]