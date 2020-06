MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert açıklamalar - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayrimeşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi gelişmelerle birlikte terörle mücadele, Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, terörizmi stratejik çıkarları, siyasi ve ekonomik amaçları kapsamında acımasızca kullanan ülkelerin gerek insan hakları, gerek demokrasi kültürü, gerekse de özgürlükler konusunda söyleyecekleri hiçbir şeyi olmadığını belirtti.

Sözde gelişmiş ülkelerin terörle aynı çemberde, aynı çevrede, aynı cephede buluşmalarının tavzihi ve tevili olmayan bir ilkellik örneği olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye bölücü terörden on yıllardır muzdariptir. Aziz milletimiz bu kanlı musibetin ağır sonuçlarına direkt muhataptır. Komşu ülkelere hakimiyet kuran istikrarsızlık ve iradesizlikten dolayı Türkiye çok yönlü tehdit kıskacına maruzdur. Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayrimeşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir. 17 Haziran 2020'de Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, iş makinelerine yakıt taşıyan bir kamyonetin içindeki dört işçimiz şehit edilmiştir. Pençe operasyonları esnasında şehit olan evlatlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinden hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, başımız sağ olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'deki olayların Türkiye'nin milli bekasına yansımasının oldukça menfi bir durum olduğunu aktaran Bahçeli, "Sınır ötesindeki husumet ve hıyanet zemini imha edilmeden terörün sadece ülke topraklarından kazınıp atılması milli güvenliğimizi korumaya yetmeyecektir. Şu anda Suriye'nin yüzde 26'lık kısmı terör örgütlerinin istilasına mahkümdur. Irak'ı pençesine alan etnik ve mezhebi çatışmalar hem Türkiye'yi hem de bölge barışını adeta mayınlamaktadır. Sınırlarımızın hemen dibinde ABD- Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler, temaslar ve diyaloglar sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında emel ve hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır. Açık kaynaklar bu durumu tevsik ve teyit etmektedir. 16 Haziran 2020'de aynı damardan beslenen hain oluşumlar zalimlerin gözetiminde mutabakata varmışlardır. Geçtiğimiz günlerde, Suriye'nin Kamışlı şehrinde ABD'li teşrifatçıların katılımıyla, dahası terörist Mazlum Kobani'nin de yer aldığı basın toplantısı alçaklığın ve rezaletin vahim bir deşifresidir. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) tarafından müştereken yapılan karanlık açıklamada, '2014 Duhok Anlaşması'nın sözde yönetim, ortaklık, güvenlik ve savunma' maddeleri her iki terör yapılanması arasındaki görüşmelerin temeli kabul edilmiştir" açıklamasında bulundu.

"SURİYE VE IRAK'I PARÇALAMAYI HESAP EDENLER CÜRET VE KÜSTAHLIKLARININ BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEMEK DURUMUNDA KALACAKLARDIR"

Türkiye'nin milli güç unsurlarıyla başlattığı Pençe- Kartal operasyonunun terör örgütlerine ve kanlı taşeronlara en sert mesaj olduğunu belirten Bahçeli, "Bu mesaj sonraki günlerde de Pençe-Kaplan operasyonuyla karadan devam etmiş, teröristlerin saklandıkları in, sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir edilmiştir.ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun Pençe operasyonlarımızın durdurulması çağrısında bulunması boşuna ve bulanık bir gayrettir. Arap Ligi Genel Sekreteri'nin terör örgütlerine değil de meşru mücadelemize göstermiş olduğu tepki ise iyi niyetten mahrum bir hezeyandır. İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır. Kamışlı'da tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır. PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde şehre inmiştir. Kerkük'te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavraları asılmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'ye meşru müdahale ve kıran kırana mücadele hakkı vermektedir. Suriye ve Irak'ı parçalamayı hesap edenler cüret ve küstahlıklarının bedelini mutlaka ödemek durumunda kalacaklardır. Fransa'nın son günlerde şımarması, şuur kaybına uğraması, Libya'dan Suriye'ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir. Bu ülkenin Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan bir fırkateyninin Türk savaş gemileri tarafından taciz edildiğini iddia ve isnat etmesi Libya ve Suriye'deki karanlık ilişkilerini maskeleme arayışından başka bir anlama gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİBYA'DAKİ TAAHHÜTLERİNE BAĞLI, TUZAKLARA KARŞI DA UYANIKTIR"

Bahçeli, Mısır Cumhurbaşkanı'nın "Libya'daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" beyanatının siyasi çözüm arayışlarını riske atmak olduğunu belirterek, "Temennimiz Sisi'nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte, provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır. Böyle olduğu takdirde bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak, hariçten gazel okuyan fırsatçı odaklar dışlanıp kaybedeceklerdir. Birleşik Arap Emirlikleriyle Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye'nin vakarını yanlışa yormaları; darbeci, korsan ve terörist Hafter'in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaklı bir tutum sayılamayacaktır. Türkiye Libya'daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanıktır. 27 Kasım 2019'da iki ülke arasında imzalanan muhtıralar geçerlidir. Emperyalizmin piyonları, esaret ve icazet altındaki yönetimler akıntıya karşı kürek çekmekten vazgeçmelidir. Türkiye tarihsel haklarını çiğnetmeyecektir.Türk milleti bekasına toz kondurmayacak, leke sürdürmeyecektir.Bedeli kanda olsa, canda olsa milli varlığımız, tarihi vakarımız, her türlü mülahazanın üstünde olan güvenliğimiz ve jeopolitik gücümüz tartışmaya açılamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi devletin her tasarrufunun, hükümetin alacağı her kararın, atacağı her adımın cesaretle, inanmışlıkla, Cumhur İttifakı'nın kutlu iradesiyle arkasındadır" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)