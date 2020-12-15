Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor - Son Dakika

Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor

15.12.2020 15:27

- Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor Başkan Büyükgöz: "Sürekli bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor" Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokak hayvanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak Gebze ilçesine bırakıldığını iddia etti.

- Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor

Başkan Büyükgöz: "Sürekli bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor"

KOCAELİ - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokak hayvanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak Gebze ilçesine bırakıldığını iddia etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadının Gebze Belediyesi'nin sokak hayvanlarını yol kenarına bıraktığı iddia edilen bir videoya yönelik olarak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, sokak hayvanlarının Gebze'ye başkaları tarafından özellikle bırakıldığını vurgulayan Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından çekilen bir videoyu da gösterdi.

"Sürekli bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor"

Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, karalama kampanyalarının başka hadiseleri perdelemek amacıyla yapıldığını söyledi. "Bizimle alakası olmayan bir vaka olmakla birlikte dünden bu tarafa da sanki oradaki hadiseleri perdelemekle alakalı bir girişlim başlatılmış oldu sosyal medyada. Bu da daha önce çekilen fotoğrafları, videoları çarpıtarak yanlış haber üreterek, yanlış zeminde ifadeler kullanarak bizi Gebze Belediyemizi, Gebze'deki hayvanseverleri töhmet altında bırakmak gibi bir duruma kalkışılıyor. Biz bunu kabullenmiyoruz. Şöyle ki; biz bu yıl içerisinde sadece 2 bin 837 tane başı boş hayvan toplanmış durumda. Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı bin 492, aşısı yapılan hayvan sayısı 2 bin 884, tedavi edilen hayvan sayısı 4 bin 110, sahiplendirilen hayvan sayısı da 185 adet. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir şekilde bu canlılara dönük faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgemize araçlarla hayvan bırakılıyor"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Büyükgöz, "İddia edilen bir şey var; '4 yavrusu olan bir hayvan bulunduğu yerden alındı ve götürüldü, imha edildi' deniyor. İddia ettikleri o hayvanlar tutanakla barınağa teslim edilmiş. Neden? Çünkü o hayvanlar yeni doğmuş, çok tehlikeli bir yerde bulunuyorlar. Tehlikeli yerlerde bulundukları için de bizim arkadaşlarımızı o hayvanları almış ve barınağa teslim etmişler. Sürekli bizim bölgemiz dışarıdan, özellikle de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından zaman zaman bölgemize araçlarla hayvan bırakılıyor. Bizim arkadaşlarımız bunları yakaladıkları halde, iyi niyet çerçevesinde herhangi bir şekilde medyaya servis yapılmadı. Defalarca tekrar edilen bir hadise. Buraya da pişkin pişkin 'Ben burayı İstanbul zannettim' diye de cevap veriyor. Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yani siz nereye boşalttığınızı, o boşalttığınız yerin hangi ilçeye ait toprak yapısı olduğunu bilmeyecek kadar olamazsınız. Dolayısıyla dışarıdan gelen hayvanları buraya boşaltıyorlar. Bu boşaltılan hayvanlar kanun gereği buraya ait hayvan statüsünde değiller. Bunlar dışarıdan geldiler. Dolayısıyla bu hayvanları alıp barınağa götürdüğümüz zaman onları bulundukları yerden almış sayılamayız. Sürekli bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor ve onlar oraya aitmiş gibi bir iddiayla çıkış yapıyorlar. Yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş durumdalar" diye konuştu.

"Manipüle etmek için böyle bir çıkış yapmış durumdalar"

İstanbul'dan getirilen hayvanların Gebze'ye bırakıldığı görüntüleri değerlendiren Büyükgöz, "Bu videoyu kendi sitelerine 20 Ekim'de yüklüyorlar, ancak bu video Haziran ayına ait. Yani sanki vaka yeni olmuş gibi gösteriyorlar ama kendi sayfalarında da yükledikleri tarih belli. Dolayısıyla bugünü kurtarmak, başka bir yerde cereyan eden bu hadiseyi perdelemek ve manipüle etmek için böyle bir çıkış yapmış durumdalar. Biz Gebze Belediyesi olarak, Gebze halkı olarak bu kadar hayvanı besleyen, tonlarca amma satın alan ve 4 bin 600 tane hayvanın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılayan, bizzat onlarla 12 ay ilgilenen bir belediyenin ve şu anda da, yeni bir barınak ve rehabilitasyon merkezinin inşaatını da yapacağız. Onunla ilgili teşviklerimizi de aldık. Pelitli'de yeni bir tesisi de devreye sokacağız. Peki soruyorum, bu kadar duyarsız, bu kadar hassasiyeti olmayan bir belediye ya da belediye yöneticileri neden barınak yapıyorlar, neden bunlara dönük tonlarca yemi alıp onlara sunuyorlar? Biz o canlıları, o mahlukatı eşref cinsinden olan o yaratıkları biz Allah'ın emaneti olarak kabul ediyoruz ve bu felsefeyle bu anlayışla hadiseye yaklaşıyoruz. Onlar bize birer dilsiz emanettir" şeklinde konuştu

Belediye aracı ile İstanbul'dan Gebze'ye hayvan getirip bıraktılar

Öte yandan Başkan Büyükgöz'ün toplantıda gösterdiği videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir aracın Gebze'ye gelerek sokak hayvanlarını buraya bıraktığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise ekiplerin duruma tepki göstermesi üzerine ise köpekleri bırakan şahsın, bölgeyi İstanbul zannettiğini söylediği görülüyor.

Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor
Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor
Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor
Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokak köpekleri CHP'li belediye tarafından o ilçeye bırakılıyor - Son Dakika


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