Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş - Son Dakika

Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş

10.10.2020 10:15
Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş, System.String[]

Son dakika haberi... Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş İnstagram'da canlı yayın yaparken kendisine hakaret eden arkadaşını uykusunda öldüren zanlı tutuklandı Adana'da İnstagram'da canlı yayın yaparken kendisine hakaret eden arkadaşını uykusunda öldüren zanlı tutuklandı.

Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş

İnstagram'da canlı yayın yaparken kendisine hakaret eden arkadaşını uykusunda öldüren zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da İnstagram'da canlı yayın yaparken kendisine hakaret eden arkadaşını uykusunda öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rodi Kasım Karayiğit, arkadaşı Emre Ç. ile gece saatlerinde tek yaşadığı evine geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan Emre Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, kayıplara karışan Emre Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Adana'nın Kozan ilçesi Karacaören Köyü'nde olduğu tespit edilen zanlı, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Çetiner, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, Rodi Kasım Karayiğit ile bir süredir arkadaş olduklarını ve olayın yaşandığı gece Karayiğit'e ait eve giderek birlikte vakit geçirmeyi planladıklarını dile getiren katil zanlısı Emre Ç., eve geldiklerinde Karayiğit'in sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla sohbet ettiğini bu sırada kendisinin de onun yanında olduğunu söyledi. Sohbet sırasında Karayiğit'in kendisine küfür ettiğini dile getiren Çetiner'in "Yayını 35 dakika sürdü. Bu süre içinde arkadaşlarına benim hakkımda 'Bu adam olmaz' gibi cümleler söyleyerek küfür etti. Benim de zoruma gitti. Gece uyuduktan sonra onu kendi silahıyla öldürdüm" dediği öğrenildi.

Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş

Instagram, Hakaret, Kasım, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş - Son Dakika

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