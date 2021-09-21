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Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı - Son Dakika

Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı

21.09.2021 14:56
Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Malatya'da Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'a, Yeşilyurt'u 2023 Vizyonuna ulaştıracak fiziksel, sosyal, kültürel, çevresel, tarımsal...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Malatya'da Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'a, Yeşilyurt'u 2023 Vizyonuna ulaştıracak fiziksel, sosyal, kültürel, çevresel, tarımsal ve kültürel yatırımlar hakkında brifing verdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek, Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve projeleri üzerine istişare toplantısı düzenledi.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt'ta gerçekleşen yatırımların yanı sıra devam eden ve planlanan projelere üzerine görsel sunum destekli bilgilendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyeti Yeşilyurt Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 Vizyonuna uygun projelerle geliştirip büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyeti Yeşilyurt Belediyemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. İstişare ve değerlendirmenin yanı sıra tecrübe paylaşımı şeklinde geçen toplantımızda değerli misafirlerimize Yeşilyurt Belediyemizin tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlarımız üzerine detaylı bilgiler aktardık.2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını tamamladık. Bu yatırımlara bölgemizin ihtiyaç duyduğu yeni projelerimizi de dahil ederek hizmet seferberliğimizin boyutunu genişletip, büyüyen Yeşilyurt'a katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt'u topyekün geliştirecek örnek ve marka yatırımlarda bulunduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Sanayi bölgeleri ve tarım arazilerinin yanı sıra son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz projelerle turizm potansiyelini de hareketlendirdiğimiz Yeşilyurt'umuzun var olan güçlü potansiyelini gözler önüne sererek kentimizin gelişim sürecine ciddi katkılar sunuyoruz. Tarihi ve kültürel hazinelerimizi ön plana çıkarmak adına konaklar ve müzeler kazandırdık, yöresel yemeklerimizin ve meyvelerimizin tanıtımı için bazı ürünlerimizin coğrafi işaret tescil belgelerini ilçemize kazandırdık, vatandaşlarımıza ferah ve güzel alanlara sunmak adına toplamda 215'nci parkımızı yakında hizmete sunacağız. Eğitim, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi artırdık, ilçemizin farklı bölgelerine Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafeler kazandırdık, meslek edindirme kursları açtık, teknik kapasitesi ve hizmet mekanlarıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan dev bir çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ve 1.Sınıf Atık Merkezini hizmete sunduk. Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak amacıyla toplam maliyeti 25 milyon TL. olan, 30 farklı noktadaki spor tesislerimizin büyük bir kısmını hizmete sunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, yiyecek ve temizlik gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını yanı sıra geliştirdiğimiz farklı projelerle vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında oluyoruz. İlçemizde ki hızlı nüfus artışını göz önüne alarak, artan konut ihtiyacını gidermek amacıyla sağlam, dayanıklı, güvenilir ve güzel alanları içerisine alan kentsel dönüşüm projelerimize ağırlık veriyoruz. Birinci derecede deprem kuşağında yer almamız vesilesiyle konut ihtiyacını doğru ve planlı yatırımlarla gidermek amacıyla bir kısmı TOKİ ile işbirliği halinde bir kısmı da belediye imkanlarıyla yaklaşık 2 bin adet konutu kentimize kazandırmak içinde çalışmalar yürütüyoruz. Fiziksel ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizi gönül belediyeciliği ile bir bütün halinde sürdürüp toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru ve planlı yatırımlarla ilçemize hizmet ediyoruz. Yeşilyurt'u geleceğine birbirinden değerli eserler emanet ederken, bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, Genel Merkezimize, Yerel Yönetimler Başkan ve Başkan Yardımcılarımıza, İl ve İlçe Teşkilatımıza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla bölgemizde markalaştırmak ve daha iyi hizmetlere kavuşması noktasında belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ilçemizde ağırlamaktan onur duyduğumuz AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Mahmut Kaçar'a nazik ziyaretinden dolayı şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkezinin tüm kentlerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ise "AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bir yandan Belediye Başkanlarımızla bölge eğitim toplantılarında bir araya gelirken, diğer yandan ilgili Başkan Yardımcılarımız kendi sorumluluk sahasındaki yerleri ziyaret ederek belediyelerimizin mevcut durumunun değerlendirilmesi, 2,5 yıl önceki seçimlerde vatandaşımıza ne söz verdik, şu andaki durumumuz nedir, bundan sonraki planlamalar nelerdir gibi konu başlıkları altında istişare ve değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerine en güzel şekilde yanıt verip, daha hızlı yol alabilmek amacıyla bu tür toplantıları önemsiyoruz. Çünkü AK Parti, Yerel Yönetimlerde Türkiye siyasal tarihinin markası olan bir harekettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla başlayan yerel yönetimler hamlesi Allah'a hamt olsun ki 2002 yılından itibaren yerel yönetimlerin bütün hizmet alanlarında yapılması gereken ne varsa, atılması gereken hangi adım varsa onu atarak, vatandaşlarımızla buluşarak hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'de hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğinin ve gönül belediyeciliğinin adresi AK Parti'dir. Saha çalışmalarımız kapsamında bugün Malatya'dayız. İlk olarak Yeşilyurt Belediyesinde başlayan bu çalışmamız ilçe belediyelerimizde devam edecektir. 1 ay önce Büyükşehir Belediyemizde bu çalışmayı yapmıştık. Sahada olacağız, istişare halinde olacağız, el ele vereceğiz ve inşallah hep birlikte vatandaşlarımızın beklediği hizmetleri hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri misafirperverlik için AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Malatya'da Milletvekilleriyle, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarıyla, İl ve İlçe Teşkilatıyla güzel bir uyum var, birlikte rahmet vardır, bunu Malatya'da görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2023 ve 2024 seçimlerinde yine milletimizin teveccühünü alarak genelde ve yerelde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çınar, toplantının sonunda Kaçar ile beraberindeki heyeti Emanet Çarşı ve Yöresel Ürünler Çarşısında misafir ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan sosyal yardımlar ile doğal ürünlerin tanıtımı hakkında bilgiler verdi. - MALATYA

Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı
Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı
Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı
Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı
Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı

Yeşilyurt, AK Parti, Malatya, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeşilyurt AK Partili Kaçar'ı ağırladı - Son Dakika


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