Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajı geldi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da taziye mesajı yayınlayarak, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMLARI ALİ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı taziye paylaşımında "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

İŞTE SİYASİ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…"

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan üç kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerinin, kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, 4 kahraman Mehmetçiğimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, yaralılarımıza Allah acil şifalar versin."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırının akabinde Şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Irak'ın kuzeyinden gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Irak'ta terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Irak'ın kuzeyinde Pkk'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun..."

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun… Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz."

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: "Irak'ın kuzeyinde, emperyalistlerin uşağı PKK terör örgütünün saldırısı sonucu, 4 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu, 4 kahraman askerimizin de yaralandığı haberini aldık. Necip Türk Milletimizinsoylu her ferdi gibi son derece üzgünüm. Terörün bütün unsurlarıyla mücadele edilmezse, belediyelere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, terör örgütü unsurlarının sızmasına; belediyelerin, terör örgütüne para ve eleman sağlamasına; basında yancılarının meşrulaştırma konuşmaları yapmasına, Gazi Meclisimizin, terör propagandası için kullanılmasına engel olunmazsa; terör örgütünün kurdurduğu, yönettiği, söylemini, politikalarını, yöneticilerini, adaylarını belirlediği sözde siyasi partiye, milletimizin yüz milyonlarca lirasını vermeye devam edilirse; evlatlarımızı, yiğit Mehmetçiklerimizi gelecekte de maalesef bu ihanet şebekesine kurban vereceğiz. Bir kez daha, TBMM'yi, AYM başta olmak üzere, yargı kurumlarımızı acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum. Aziz Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize sabır ve başsağlığı yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Irak'ın kuzeyinde alçak terör örgütü PKK ile girdikleri çatışma sonucu şehit olan 3 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan 4 kahraman askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

GELECEK PARTİSİ LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dilerim. Şehitlerimizin mekânları cennet ruhları şad olsun."