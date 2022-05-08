Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

08.05.2022 21:00
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Emirhan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

50. dakikada Serdar'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortayı Ghezzal ayağıyla altıpas önündeki Larin'e gönderdi. Bu oyuncunun topa iyi yükselerek gerçekleştirdiği kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Emirhan'ın orta sahadan ceza sahasında gönderdiği hava topunu Welinton sol taraftan ortaya çevirdi. Can'ın gerilerden gelip yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton, Serdar Saatçı xx (Atiba Hutchinson dk. 86 ?), Umut Meraş xx (Necip Uysal dk. 75 x), Kenan Karaman xx, Josef de Souza xx, Emirhan İlkhan xxx, Rıdvan Yılmaz xx, Rachid Ghezzal xx (Can Bozdoğan dk. 75 x), Cyle Larin xx (Güven Yalçın dk. 75 x), Michy Batshuayi xx (Kevin N'Koudou dk. 62 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Marcel Tisserand xx, Filip Novak xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Çağtay Kurukalıp dk. 90+3 ?), Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx (Bright Osayi-Samuel dk. 70 x), Mert Hakan Yandaş xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 70 x)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jose Sosa, Yusuf Kocatürk, Mergim Berisha

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Novak (dk. 6) (Fenerbahçe), Ghezzal (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Josef, Welinton, Ghezzal, Ersin, N'Koudou, Rıdvan (Beşiktaş), İrfan Can, Mert Hakan, Ferdi (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı. Batshuayi direkt soyunma odasın gitti Batshuayi direkt soyunma odasın gitti Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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