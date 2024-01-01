 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi

308 STK'nın katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğinde 250 bin kişi bir araya geldi. Gazze'deki katliamın ve askerlerimizin şehit olduğu saldırıların lanetlendiği yürüyüş, havadan görüntülendi.

01.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 13:57
Abone Ol

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği tamamlandı. On binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü dron ile de havadan görüntülendi.

SLOAN ATIP PANKART AÇTILAR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli

ŞEHİTLERİMİZİN TEK TEK İSMİ ANONS EDİLDİ

Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okundu, katılımcılar da "burada" diyerek karşılık vererek sık sık tekbir getirdi. Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli

250 BİN KİŞİ KATILDI

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar da burada toplandı. Köprüye çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle katılımcılardan bazıları yürüyerek, bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı. Kortejdeki vatandaşların da alana ulaşmasıyla yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nü, Eminönü Meydanı'nı ve köprünün Karaköy çıkışını doldurdu.

Katılımcılar burada "Katil İsrail hesap verecek, Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Bu sırada kalabalık tarafından dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi. Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı.

Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI

Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Led ekranlara da "ForFairFuture" etiketi yansıtıldı. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, Avcılar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi mezunlarından hafız Yusuf Bozkurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

PKK terörü ve İsrail zulmünün lanetlendiği yürüyüş drone ile de havadan görüntülendi.

Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü\'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
YORUMLAR (2)
  • Enis Demirağ: Arapların ve Dünyanın hiç birinin umurunda değil ver biz herşeye maydonaz olalım sen içeriye bak heryer alev alev yanıyor millet isyan ediyor 7500 TL geçilinirmi akp liyim bu sefer oy yok Yanıtla 23 5
  • Uğur RİZE: Aynn kardes sana katılıyorum 4 0

Galata Köprüsü, Filistin, İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement