Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran\'da yatırılacak

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin ise 10-14 Haziran arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ 10-14 HAZİRAN ARASINDA HESAPLARA YATIRILACAK"

Son zamanlarda emekli aylıklarına yapılan düzenlemelerden bahseden Erdoğan, "En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik.Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini de temin ettik." dedi. Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi de açıklayarak, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"( Kayseri'de düşen eğitim uçağı) Türk Hava Kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz kabinemizin görevdeki 1 yılını dün itibarıyla tamamladık. Vatandaşımız ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz. 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaşıyor ve aşkla hizmet ediyoruz, felaket tellallarını aldırmıyoruz.

"TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIKLARIMIZ ORTADADIR"

Yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır, milletimiz de yaptıklarımızı yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan zaten milletimizin takdiridir, duasıdır. Allah ömür verdikçe bugün hak için halk için ve Türkiye için ne yaptık sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız. Kıymetli arkadaşlar adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durduğumuz bir konudur.

ADALET ALANINDA YAPILAN HİZMETLER

Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972 bin metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık. İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise 5'tir. Bu dönemde toplam 11 bin 307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son 1 yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur. Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekilmeyeceğiz.

"AZALAN DOĞUM ORANLARI ALARM VERİYOR"

Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Aile müessesesi bir bütün olarak devam edeceğiz. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

"İŞSİZLİK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

İşsizlik oranımız yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32,5'a, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviki 2025 sonuna kadar uzattık. Yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar destek oluyoruz. İŞKUR aracılığı ile 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerde işveren ve sigortalılarımızın SGK'ya ödenmesi ertelendi. İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. 2024 Mart ayın itibariyle işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE YER ALAN İLAÇ SAYISI ARTTI

Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 168 adedi kanser ilacı olmak üzere 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı. Sağlık raporu olan hastalarımızın sıra alıp beklemeksizin aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık.

"2024 BÜTÇESİNDE DEPREM ÇALIŞMALARINA 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Ülkemizin birinci gündemi deprem bölgesi ve afetlere hazırlıktır. 6 Şubat'ta millet olarak hem kendi hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. 680 bini konut 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden ve inşallah şehit olduklarına inandığımız tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. 2024 yılının bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yaptığımız ödemelerin tutarı 126 milyar lirayı aşıyor.

"2024 SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ"

Depremden etkilenen 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının ihale sürecini tamamlayarak inşasına başladık. 4 bin 333 köyde 50 bini çelikten toplamda 100 bin köy evi inşa ediyoruz. İnşası biten konutlarımızın hak sahipliğini belirliyoruz. 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna doğru konut ve işyerleri hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya şehir meydanı projesi yapıyoruz. İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İlbank aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz. Yerinde dönüşüm projesini devreye aldık. Konutlar ile köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağlıyoruz. Projeye başvuruların sayısı 256 bine ulaştı. 28 binden fazla vatandaşımız işlemlere başladı. Kentsel dönüşüm çalışmanın önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdık.

"İSTANBUL'DA 600 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

İstanbul'da hayata geçirdiğimiz yarısı bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 1,5 milyon destek veriyoruz. Şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı. 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un risklerini her fırsatta gündeme getirmiştik. Toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece'de çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. İstanbul bu konuda adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır. Hangi parti olursa olsun bu milli görevdir. Bu meselenin yeterince idrak edilmediğini görüyoruz. Hükümetimizin hassasiyetinin yerel yöneticiler tarafından gösterilmesini özellikle bekliyoruz. Dirençli şehirler projesini başlattık. İzmir dahil 5 şehrimizde hak sahiplerine 180 ay vade yüzde 0,69 gibi düşük maliyetle 2,5 milyon liralık finansman sunuyoruz. Sıfır atık ile 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023'te yüzde 35'e çıkardık. 2035'de hedefimiz yüzde 60'dır. Vatandaşlarımızın denize ulaşmasına engel olan hukuk dışı yapıları yıkıyoruz. Türkiye deniz projesiyle halkımızın denizlere erişimini kolaylaştırarak deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Kirliliği önlemek için kapsamlı tedbirler alacağız.

"SON YILLARDA ENERJİDE GERÇEKTEN TARİH YAZDIK"

Enerji son yıllarda gerçekten tarih yazdığımız bir başka alandır. Ülkemizin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekonomimizin istifadesine sunma noktasında büyük mesafe aldık. Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. 2 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını buradan karşılayabiliyoruz. Karadeniz gazının sevincini milletimizle paylaşmak için başlattığımız ücretsiz doğal gaz desteğini 1 yıl boyunca devam ettirdik. Böylece insanımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Fatih sondaj gemisi Sakarya gaz sahasında yeni keşifler için Göktepe 1 ve Göktepe 2 kuyularına sondaj çalışmalarına başladı. Gabar'da yıl sonunda inşallah günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerlerinde arama, tarama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye on yıllar boyunca hain terör saldırıları sebebiyle kullanamadığı kaynaklarından faydalanmaya başlamıştır. Terörle mücadelemizi çok boyutlu şekilde terör bölgede zemin kaybettikçe sadece ekonomimiz büyümeyecek, aynı zamanda demokrasimiz de serpilecek, güçlenecek.

"2030 YILINA KADAR ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 16 AZALACAK"

En temiz enerji olan nükleer konusunda da yoğun çaba harcıyoruz. Akkuyu santralinin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 tamamlandı. Mekanik testler yapılmaya başlandı. Türkiye'nin 2030 stratejisinde uygulanacak ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planını devreye aldık. 2030 yılına kadar tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacak kamu ve özel sektörle birlikte 20 milyon dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."