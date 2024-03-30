Erzurum'da 2024 Ocak-Şubat döneminde 48 şirket kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da 2024 Ocak-Şubat döneminde 48 şirket kuruldu

Erzurum\'da 2024 Ocak-Şubat döneminde 48 şirket kuruldu

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.

30.03.2024 15:28  Güncelleme: 15:32
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TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, 2 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 40'ıncı sırayı aldı.

Erzurum 2024 Ocak - Şubat Dönemi

Erzurum'da bu yılın 2 ayında 48 şirket, 2 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 11 şirket, 3kooperatif tasfiye edildi. Ocak - Şubat ayları arasında 7 şirket, 2 kooperatif ve 5 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

Değişim

Erzurum'da bu yılın ilk iki ayında kurulan şirket sayısı 2023 yılının ilk iki aylık dönemine göre yüzde 12.72 oranında gerilerken, dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artış gösterdi.

Erzurum 2023 Ocak - Şubat Dönemi

Erzurum'da geçilen yılın 2 ayında 55 şirket, 1 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, dönemde 15 şirket tasfiye işlemi görmüş, 2 aylık kayıtta 5 şirket, 2 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı

KUDAKA Ocak - Şubat 2024 Dönemi Verileri

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre 2024 Ocak - Şubat döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 74 şirket, 2 kooperatif ve 24 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 12 şirket ve 3 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 12 şirket, 3 kooperatif ve 20 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2023'ün aynı döneminde bölgede 83 şirket kurulumu kaydedilmişti.

Kuzeydoğu Anadolu 2024 Ocak - Şubat Dönemi Verileri

TOBB Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre, 2024 Ocak - Şubat döneminde Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 118 şirket, 6 kooperatif ve 45 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 19 şirket ve 6 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 16 şirket, 5 kooperatif ve 44 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı. 2023'ün aynı döneminde bölgede 145 şirket kurulumu gerçekleşmişti.

Doğu Anadolu 2024 Ocak - Şubat Dönemi Verileri

2024 Ocak - Şubat döneminde Erzurum'la birlikte 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 494 şirket, 23 kooperatif ve 151 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 78 şirket ve 9 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 72 şirket, 14 kooperatif ve 105 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini nihayetlendirdi. 2023'ün aynı döneminde bölgede 534 şirket kurulumu gerçekleşmişti

Erzurum'un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum'un yılın 2 ayında kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,86, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 40,67, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 9,71 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4'üncü

Ocak - Şubat 2023 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 119 şirketle Malatya oldu. Bu ili 114 şirketle Van, 53 şirketle Elazığ, 48 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı'da 24, Erzincan'da 24, Bitlis'te 33, Muş'ta 25, Iğdır'da 9, Bingöl'de 13, Hakkari'de 13, Kars'ta 10, Tunceli'de 8 ve Ardahan'da 1şirket kuruldu.

Erzurum 43'üncü Sırada

Erzurum yılın ilk beş ayında kurulan şirket sayısı bazında 43. sırayı aldı. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Muğla, Kayseri, Diyarbakır, Hatay, Tekirdağ, Ş.Urfa, Denizli, Sakarya, Aydın, K.Maraş, Manisa, Balıkesir, Samsun, Eskişehir, Malatya, Van, Mardin, Batman, Çanakkale, Afyon, Trabzon, Çorum, Aksaray, Adıyaman, Yalova, Nevşehir, Şırnak, Sivas, Edirne, Elazığ, Ordu, Düzce, Erzurum, Isparta, Tokat olarak bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 2024 Ocak-Şubat döneminde 48 şirket kuruldu - Son Dakika

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