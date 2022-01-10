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Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor - Son Dakika

Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor

10.01.2022 10:01

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'nce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesinin 2'nci adımını oluşturan TC kimlik kartına e-imza yüklenmesine bugün 50 ilde başlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesinin ikinci adımını oluşturan TC Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine nüfus Matikler aracılığıyla Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinde bugün başlanıyor.

YÜKLEME İŞLEMLERİ NEREDE YAPILACAK?

Kısa sürede ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkanına kavuşacak.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde yapılması sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek. Türkiye'de başta bankacılık ve e-Devlet uygulamaları olmak üzere birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi. E-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olması nedeniyle ıslak imzaya nazaran kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliğine sahip.

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Karahisar, Adıyaman, Amasya, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor - Son Dakika
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