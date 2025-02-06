Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin havsalasının bile almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde, reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

Adıyaman'ın ihya ve inşa çalışmaları kapsamında şimdiye kadar eğitimde 555 dersliğin yapıldığını, 684 dersliğin yapımına da devam edildiğini belirten Erdoğan, "Sağlıkta 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz geçtiğimiz kasım ayından itibaren hasta kabulüne başlamıştı. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla resmi açılışını da yapacağız. Yine 50 yataklı Çelikhan Acil Durum Hastanemizi tamamladık ve bu ay vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yapımı süren 150 yataklı Adıyaman Merkez Devlet Hastanemizi bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Altınşehir bölgemizde 100 yataklı devlet hastanesi projemizi, yatırım programımıza aldığımızın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Adıyaman'da 27 bin 433'ü konut, 3 bin 973'ü köy evi olan 31 bin 406 konutu teslim ettiklerini dile getiren Erdoğan, kalan konutları da 1 sene içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki 4 millet bahçesi projesinden 2'sinin tamamlandığını belirterek, "Söz verdiğimiz Sincik- Malatya yolu ve Adıyaman-Çelikhan yollarının da ihalelerini gerçekleştirerek yapım çalışmalarını başlattık. Besni İl Yolu, Gölbaşı-Adıyaman- Kahta yolu, Kahta-Narince- Siverek yolu, Narince- Gerger İl Yolu, Besni- Araban yolu ikmal işi gibi 9 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Depremde hasar gören demir yollarımızın altyapı, üstyapı, ve sanat yapılarının onarım ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırım tutarı 500 milyon lira olan Adıyaman Kablo Konnektör AŞ'nin fabrika inşasının yıl içinde tamamlanarak üretime başlayacağını bildiren Erdoğan, Adıyaman'ın ayağa kaldırılmasına destek veren belediyeleri tebrik etti.

"İhya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz"

Daha nice çalışma, proje, eser ve yatırımı Adıyaman ile depremin yıktığı şehirlere kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu bir kez daha açık ve net ifade etmek durumundayım; devletimiz, tüm birimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, inşallah olmaya da devam edecek. Biz, deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlardanız. Muhalefetin havsalasının bile almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde, reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda 2 gün buralara gelip konuşmakla olmaz. Sürekli eleştirerek, sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez."

"İlk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik"

Hükümetin, AK Parti'li belediyelerin ve hayırseverlerin icraatlarının ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık. Ana muhalefet partisinin genel başkanları ise seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler, sonra da buhar olup uçtular. Yapılanı kötülemek ve devletimizi tenkit etmek dışında depreme dair özellikle hiçbir gündemleri, hiçbir projeleri ve faaliyetleri maalesef yok." dedi.

Erdoğan, medya ve sosyal medyadan yüksek perdeden konuşanların çoğunun zaten deprem bölgesinin yollarını unuttuğunu belirterek, "Biz ise ilk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı yeni yuvalarına süratle kavuşturmak için çalıştık, çabaladık, ter döktük. İnşallah bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Anma töreninden notlar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremleri için bu yıl, depremde ağır hasar gören merkezi illerden biri olan Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlıklarınca özel bir anma töreni düzenlendi.

"Bir Oluruz" temasıyla düzenlenen, "Bir oluruz yarınlara sapasağlam bir söz oluruz" ve "Tüm Türkiye 11 il oluruz" mesajlarının verildiği anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Solist Tuba Kenan Kavallı tarafından 6 Şubat Ağıdı seslendirildi.

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'nın okuduğu naat eşliğinde, "Devlet millet el ele, karanlıktan aydınlığa" adlı, bir kız çocuğunun deprem gecesi yatmadan önce babasıyla olan sohbeti ve deprem sonrası yaşadıkları, kurtarma ekipleri ve yardımların deprem bölgesine ulaştığı ve bölgenin yeniden inşa edildiği anlara ilişkin gösteri icra edildi.

Törende, sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, 6 Şubat depremleri için bestelediği "Kızım Çiçekleri" şarkısını Adıyamanlı çocuklarla seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bulunduğu, yapımı tamamlanan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini canlı bağlantı ile açtı.

Daha sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya canlı bağlanıldı.

Hatay'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremzede ev sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etti.

Erdoğan, Hatay'da konutların teslimi esnasında, "Görüldüğü gibi bunlar çadır değil, konut." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarını teslim alan ailelere, evlerinde ömür boyu sağlıklı yaşam diledi.

Hatay'daki konut teslim töreninde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'taki konut teslim töreninde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Adıyaman ile Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'dan törene gelen ailelere konutlarının anahtarını kendisi teslim etti.

42 kurum ve kuruluşa plaket verildi

Törende, asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunuldu. AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 42 kurum ve kuruluşun temsilcileri plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a plaketini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarında BAYKAR'ın dünyada belli bir üne kavuştuğunu belirterek, "Allah nazardan saklasın. Şimdi de bu başarılarının artarak devamını diliyoruz. Rabb'im yar, yardımcıları olsun." temennisinde bulundu.

Bayraktar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin ilk dönemlerinde kendilerine, "Nasıl ki SİHA'larımızı en yükseğe çıkardınız, hayırda da aynı şekilde davranmaya gayret edin." nasihatinde bulunduğunu aktararak, "Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık sizlerin nasihatine uyarak. Ben, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak gösterdiğiniz liderlikten dolayı da ayrıca şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Törenin simgesi Anadolu Karanfili

Depremde yitirilen canlar, umudu, kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anıldı.

Törenin yapıldığı salon, devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleriyle süslendi, katılımcılara Anadolu Karanfili rozeti dağıtıldı.

Tören sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem şehitleri için dua etti.

Törene, depremzede aileler başta olmak üzere, arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Kızılay, JAK, UMKE, AFAD personeli ile sivil toplum örgütleri gönüllüleri ve temsilcileri, gönüllüler, deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçi, mimar, mühendis ve ustalar, spor, sanat dünyasından isimler, futbol kulübü başkanları katıldı.

Törende, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Çiğdem Karaaslan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adıyaman Valisi Osman Varol, eski bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

(Bitti)