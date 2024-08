Girne Koleji Manisa Kampüsü açıldı

Güncel

GİRNE Koleji Manisa Kampüsü, düzenlenen törenle açıldı.

Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Girne Koleji Manisa Kampüsü'nün açılışı için düzenlene törene, Manisa Valisi Enver Ünlü, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Milletvekili Serhat Akpınar, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, Girne Koleji Kurulu Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, eğitim camiasının önde gelenleri, il ve ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış töreni kokteyl ile başladı. Okulun bahçesinde düzenlenen kokteylde davetlilere mini müzik dinletisi sunuldu. Hemen ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Manisa Valisi Enver Ünlü ve beraberindeki protokol üyeleri, kurdele kesimini gerçekleştirdi. Okul gezilmesinin ardından program kampüsün konferans salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

'MİLLİ VE MAEVİ DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN BİREYLER YETİŞTİRMEK EN ÖNEMLİ MİSYONUMUZ'

Manisa Valisi Enver Ünlü de Manisa'da yeni bir eğitim ocağının, uygarlık meşalesini daha da gür tutuşturacak yeni bir eğitim ocağının açılışına şahitlik etmekten büyük onur duyduğumu söyledi. Vali Ünlü, "2024-2025 eğitim-öğretimde 9 Eylül'de başlayacağımız yeni eğitim-öğretim döneminde ilimizde 1174 okulumuzda, 11 bin 405 derslikte, 279 bin 760 öğrencimizle birlikte ilk ders zilimizi inşallah yine birlikte çalacağız. Çocuklarımızın okullarına tekrar kavuşmalarını, öğretmenlerimizin de çocuklarıyla tekrar buluşmalarının heyecanına hep birlikte şahitlik edeceğiz. En iyi yatırım sevgili misafirler biliyorsunuz çocuklara gelecek nesillere yapılan yatırımdır. Eğitim de bu yatırımların en başında yer alır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başöğretmenimizin 'Okul genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağlılığı, bağımsızlığın onurunu öğretip' sözünden hareketle evlatlarımızı vatanına, bayrağına, cumhuriyetine, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, insani değerleri özümsemiş, bilinçli ve donanımlı birer bireyler olarak yetiştirmenin bizlerin en önemli görevi ve misyonu olduğunu vurgulamak isterim. Bu bilinçle milletimize karşı olan en büyük sorumluluğumuz olan eğitim ve öğretimde vazifemizi layıkıyla yerine getirebilirsek vicdanımız rahat bir şekilde elimizdeki bayrağı gelecek nesillere çok daha yükseklerde teslim edebilmenin huzurunu hep birlikte yaşarız" dedi.

"Devlet olarak eğitim kurumlarımızdaki fiziki şartları daha iyi hale getirmek, eğitimin kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Vali Ünlü, şöyle devam etti:

"Çünkü başöğretmen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedef olan çağdaş medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmanın tek yolu hem de tek çıkar yolu eğitime gereken önemi vermekten geçmektedir. Bu amaç doğrultusunda sadece son 1 yılda Manisa'mızda 450 milyon TL olan 105 derslikli 18 okulumuzun, inşaatını hızlı bir şekilde tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Bunun yanında deprem dayanıklılık teşhisi sonucu yıkarak yeniden yaptığımız eğitim tesislerimizin oluşturduğu 451 derslikli, 27 okulumuzu 500 öğrenci kapasiteli 3 pansiyonumuzu ve 1 meslek lisesi atölyesinin yapımı da hızlı bir şekilde de devam etmektedir. 100 derslikli 9 okulumuzun ve 7 atölyemizin ihale çalışmaları sürmekte. 1 pansiyon ve 87 derslik için 5 okul ise şu an proje aşamasında, çalışmalar devam etmektedir. Türkiye yüzyılını taçlandırmak için önceliğimiz her daim eğitim olacaktır. Bu vesileyle, geleceğimiz adına verdikleri bu büyük destekten dolayı başta il milli eğitim müdürümüz olmak üzere özel, resmi bu konuda çaba sarf eden, gecesini gündüzüne katan bütün değerli idarecilerimizi, mühendislerimizi, öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Devletimizin imkanlarıyla birlikte, hayırseverlerimiz ve özel sektörün yapmış olduğu yatırımlar da hiç şüphe yok ki eğitim alanında çok daha iyi seviyelere gelmemize vesile olacaktır. Manisa'mız bir sanayi şehri, eğitim şehri, şehzadeler şehri. Bu anlamda eğitim öğretime ne kadar önem verildiğini herkesin bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu söylememe herhalde gerek yok. Buradan hayırseverlerimize de çağrıda bulunuyoruz. Gelin eğitim öğretim faaliyetlerine sizler de destek olun. Her okulumuza bir tuğla da sizler koyup ve inşallah istediğimiz 21. yüzyılın eğitim seviyesi, fiziki anlamda gerçekleştirelim. Hem çocuklarımıza bu anlamda öğretmenlerimize daha iyi mekanlar, daha iyi ortamlar birlikte hazırlayalım,"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Girne Koleji Kurul Başkanı ve TÖDER Başkan Yardımcısı Ümit Kalko, "Girne Koleji, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kuruluşu olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle faaliyetine başladı. Girne Amerikan Üniversitesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin ilk üniversitesi. 1985 yılında kurulmuş, önümüzdeki dönem 40. yılını kutlayacağız. 135 ülkeden 20 binin üstünde öğrenciyi tercih ettiği birçok fakültesinin bölümünün olduğu, YÖK tarafından denkliği olan, öğrencilerin de Türkiye'den en çok tercih ettiği bilinen üniversite. Girne Amerikan Üniversitesi'nin 40 yıllık eğitimdeki geçmişini, tecrübesini ve kurucumuz Serhat Akpınar'ın vizyonunu alarak Türkiye'de Girne Kolejlerini kurup, bir üniversite okul iş birliğinin modelinin ne kadar sağlıklı olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. O günden bugüne burası bizim 20. kampüsümüz oldu. Türkiye'de, Van'dan Diyarbakır'a, Şanlıurfa'dan Gaziantep'e, Malatya'dan Ankara'ya, Bursa'dan Edremit'e, Afyon'dan Kütahya'ya, Manisa'dan İzmir Çiğli'ye, İstanbul'a birçok rotasyonda okullarımız var. 18'i Türkiye'de, 2'si de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 20 kampüsümüz ve 10 binin üstünde öğrencimiz var" dedi.

'YAŞAM BAŞARISININ DAHA ASIL OLDUĞU, ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ'

Kalko, "Sloganımızda görüşmüşsünüzdür, 'Dünyanın kapıları sana açık sloganıyla' gidiyoruz. "2024 dünyası başka bir dünya. 41 yaşındayım, bundan 30 sene önceki dünyada başka şeyleri konuşuyorduk. Şu anda başka bir dünya içerisindeyiz ve hayat çok hızlı ilerliyor. Bu ilerlemeye ve değişime eğitimciler olarak, bizlerin de mutlaka ayak uydurması lazım. Dolayısıyla bizlerin eğitim içeriklerinin, eğitim sunuşlarının mutlaka çağa uygun hale gelmesi gerekiyor. Tabi ki burada öğretmenin asıl olduğu, öğretmenin asla ikinci döneme atılmadığı model devam ediyor ama bilgi veren öğretmenden, tamamıyla mentorluk eden, merak uyandıran, heyecan veren öğretmen dönemine ve eğitiminde buna göre tasarlandığı bir döneme geçmeye başladı. Eğitim teknolojilerinin hayatımızın içinde olduğu ama amaç olarak değil, tamamıyla araç olarak kullanılması kaydıyla teknolojinin nimetlerinden faydalanabileceğimiz bir döneme girmiş olduk. Dolayısıyla yeni dönemde artık eğitimle alakalı sadece sınav başarısını değil, yaşam başarısını daha çok asıl olduğu, önemli olduğu bir döneme gireceğiz" diye konuştu.

"Bu dönemde bizim en büyük destekçilerimizin siz değerli velilerimizin olmasını bekliyoruz" diyen Kalko, şöyle devam etti:

"Çünkü yaşam başarısı kavramı, kısa süreli kısımları hemen alınan sonuçları çabucak ortaya çıkan kavramlardan değil ama siz değerli velilerimiz daha çok Türkiye'de sınav sonuçlarına bakarak çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeye kalkarsanız, biz eğitimcilerin yolu ve yaptığı işlerin zorluğu çok daha sıkıntıya girer. Evet sınav ülkemizde bir gerçek. ve olması da belki de gerekiyor. Çünkü her üniversitede her lisede aynı eğitim standardı olmadığı müddetçe her ülkede mutlaka sınavlar olur ve vardır da. Ama burada asıl olan şey çocuklarımızın sadece başarılı olması değil, yaşamda başarılı olması. Onun için de çocuklarımızın sosyal olması, çocuklarımızın kültürden, sanattan uzak kalmaması, spordan uzak kalmaması, bütün bunlarla birlikte gerçekten de çocuklarımızın iletişime çok açık, iletişimi güçlü nesiller olarak yetişmesi lazım. Tabi bu anlattıkların hepsi çok kemik şeyler, ama dünyanın kapıları sana açıktan önce dünya vatandaşı yetiştirmekten önce bu vatana ve milletin bir bireyi yetiştirdiğimizi asla unutmayacağız. Girne koleji olarak biz çocuklarımızı önce bu vatanın bir evladı olarak yetiştireceğiz ama daha sonra tabi ki de global bir dünyanın bireyi olduğunu unutmadan da tüm donanımlarını çocuklarımıza uygun zamanlı bir şekilde donatacağız. Çocuklarımızın hata yapma özgürlüğünü mutlaka vereceğiz. Hata yapma özgürlüğünü vermezsek çocuklarımız hiçbir şey yapmazlar. Dolayısıyla ön güvenlerini yitirmiş bir nesil olarak kalırlar. Onun için aynı hatayı bir kere yapmak kaydıyla, çocuklarımızın sınırsız hata yapma özgürlükleri okulumuzda olacak."

'İCAT ÇIKARAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ

İcat çıkaran nesiller yetiştireceklerini vurgulayan Kalko, "Ama nedense biz icat çıkartınca ya da yeni bir yol, yeni bir kişi, yeni bir söylem, geliştirince 'Başımıza icat çıkarma' diye çocuklarımıza ne yazık ki olumsuz geri bildirimde bulunuyoruz. Halbuki icat çıkartan çocuklarımıza çok ihtiyacımız var. Bu ülkenin Selçuk Bayraktarlara, birçok yeni yeni şeyler yapacak, milli teknoloji hamlesini yapacak birçok nesle çok ihtiyacı var. Çocuklarımızın mutlaka ve mutlaka yabancı dilde, Manisa'da var olan başarı çıtasını biz daha da yukarılara çıkartacağız. Çünkü bizler İngilizceyi öğretmiyoruz, konuşturuyoruz. Bir dil öğretilmez, konuşturulur. Onun için bizim burada Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olarak burada sağlayacağımız en büyük ayrıcalıklardan biri de yabancı dildeki katacağımız katma değer olacak. İnşallah bunu da yine eğitim öğretim döneminde hep beraber göreceğiz. Üniversite okul iş birliğinde olan Girne Koleji'nin Manisa'mıza değerler katacağını umuyorum. Özel okul sektörü devletimizin gücünü hafifleten gerçekten de eğitim çıtasını da daha yukarıya çekmek için mücadele eden bir sektör. Nasıl ki özel hastane sayısı arttıkça kamu hastanelerimizin de niteliği de artmaya başladı. Yeni yapılan devlet hastanelerimiz, özel hastanelerle yarışıp, hatta daha iyi noktalara geldiyse bunun sebebi özel hastanelerle olan tatlı bir rekabetse şu anda özel okul sektörünün geldiği noktaya baktığımızda, yeni yapılan devlet okullarımız onların içerikleri, kontenjan sayılarına baktığımızda, tatlı bir rekabet olduğunu kazananın da öğrencilerin olduğu güzel bir rekabet yaşıyoruz. Sektör olarak şu an yüzde 9'larda olan özel okullaşma oranımızın her geçen gün artmasını talep ediyoruz. Kontenjanlarımızın milli servetin heba olmaması açısından da bakanlığımızın desteğiyle de doldurulmasını da buradan talep ediyoruz. Velilerimize de öğrenci başı teşvik mekanizmasının da tekrardan getirilmesini, dolayısıyla velilerimizin de üzerindeki mali yükünde hafifletilmesini talep ediyoruz. Tekrardan okulumuz Manisa'mıza, Şehzadeler kentimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'MANİSA KAMPÜSÜMÜZDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZE DÜNYANIN KAPILARINI AÇMAYI HEDEFLİYORUZ'

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Milletvekili Serhat Akpınar, "Girne Kolejleri, Manisa kampüsümüzün açılışıyla yeni bir eğitim yolculuğuna başlamanın sizlerle birlikte büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Sizlerle, Şehzadeler şehri, eğitimin merkezi Manisa'mızda yeni kampüsümüzün açılışının onurunu yaşıyoruz. 19'uncu okulumuz olan Manisa Girne Koleji'nin, Gine Amerikan Üniversitesi ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimin çarpan gücüne inanan bir birey olarak, iyi bir eğitimin sadece başarılı bireyler yetiştirmediğini, tüm toplumumuzu ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek en önemli faktör olduğuna inanıyorum. Uzun bir süredir çalışmaları süren, bu güzel kampüsümüzün hayata geçmesinde emeği geçen herkesi ve bilhassa değerli kardeşim Ümit Kalko'yu ve Girne kolejlerimizin değerli CEO'su Dilek Cambazoğlu'nu, Girne Koleji'mizin değerli kurucuları ve onların şahsında tüm öğretmenlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Karşılıksız sevgi dolu emekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Girne Kolejleri, Girne Amerikan Üniversitesi şemsiyesi altında bir okullar grubunun parçasıdır. Üniversite olarak 50'nci yılımıza doğru ilerlerken, amacımız hep eğitim meşalesini olabildiğimizce ve daha fazla bireylere ulaştırmak olmuştur. Bu yolculuğu okullar grubu düzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi bünyemizde ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde sizlerle sürdürebilmekten dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum. Üniversitemizin eğitim unsurunu yansıtan yeni okullarımız ile İngilizce ağırlıklı bir müfredata ek olarak öğrenen çevre bilinci ve insan sevgisiyle yetişen ve bize ilham verecek gençlere ev sahipliği yapmaya başladık. Manisa kampüsümüzdeki öğrencilerimize de kampüslerinde dünyanın kapılarını sonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Girne kolejlerimizde dünya ile eş zamanlı gelişime açık çok yönlü düşünebilen, hareket edebilen, dünyamızın geleceğine yön veren, analitik ve bilinçli farkındalık düzeyi yüksek bireyler yetiştiriyor olacağız. Girne Amerikan Üniversitesi başlatmış olduğu sınırlar ötesi küresel eğitim faaliyetleri kapsamında bugün Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Moldova, Siri Lanka, Amerika ve dünyanın daha birçok ülkesinde dış kampüslerinde Girne Koleji öğrencilerimizi gerek dil eğitimi gerekse farklı kültürlerle, yaşam etkinliklerini de ağırlamaktan çok mutlu olacaktır. Manisa kampüsümüzde geleceğimizin teminatı gençlerimizin nice başarılarına, şahitlik edeceğimiz günlerde, yeniden ulaşmak dileklerimle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 2024-2025 eğitim yılımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN KARAKTER GELİŞİMİNE YATIRIM YAPALIM'

Son olarak kürsüye çıkan Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, "Bugün burada, yeni bir başlangıcın coşkusunu ve heyecanını paylaşmak bir arada bulunuyoruz. Bu özel gün vesilesiyle sizlerin en içten duygularımla selamlıyor ve Manisa Girne Koleji'nin hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. Öncelikle Türkiye'de tüm eğitim kurumlarına model olacak bir üniversite okul iş birliğini yürütmenin bizim için önemli bir tecrit sorumluluğu olduğunu vurgulamak isterim. 1985 yılında kurulmuş, yarım asra yakın tecrübesi 135 farklı ülkeden yaklaşık 20 bin öğrencisi ve 7 farklı ülkede yerleşkeleriyle köklü bir üniversitenin çatısı altında olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Biz bugün burada, okulumuzun kapılarını sadece bir eğitim kurumu olarak değil, aynı zamanda birer umut ve fırsat kapısı olarak açıyoruz. Burası öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, yeteneklerini keşfedip, geliştirebilecekleri bir yuva olacak. Girne Koleji olarak bizler öğrencilerimize sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda karakter inşa eden eğitim anlayışını benimseyen bir kurumuz. Öğrencilerimize empatiyi, iletişim, liderlik, iş birliği ve yenilikçilik gibi değerler kazandırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizim için başarı sadece sınavlarda elde edilen notlardan ibaret değil, aynı zamanda etik değerlere sahip, topluma faydalı ve mutlu bireyler yetişmesidir. Sevgili öğrenciler, bizler bu okulun en değerli varlıklarısınız. Sizlerin potansiyeli sınırsızdır. Bizler bu potansiyeli ortaya çıkarmamız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Unutmayın ki sizlerin başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımız olacaktır. İletişim psikolojisi uzmanı sayın Doğan Cüceloğlu der ki, 'Çocukluk insanın ana vatanıdır. İnsanın çocukluk dönemini bir ağacın köklerine benzetir' ve kökler ne kadar güçlü olursa, ağaç o kadar güçlü olur der. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Öncelikle ailelerimize, sonra yöneticilerimize ve öğretmenlerimize sesleniyorum. Çocuklarımızın çocukluğunu dolu dolu yaşamalarını sağlayalım. Elimizdeki tüm imkanları kullanalım. Çocuklarımızın karakter gelişimine yatırım yapalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko konuşmacılara günün anısına hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Girne Koleji kurucu öğretmenlerine rozet takım töreni gerçekleşti. Program, Doç. Dr. Yavuz Samur tarafından velilere yönelik düzenlediği 'Dijital çağda gençleri anlamak' semineri ile son buldu.