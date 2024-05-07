Narkoçelik-15 Operasyonunda 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-15 Operasyonunda 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-15' operasyonlarında, 217 kg uyuşturucu ve 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 363 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın illeri yer aldı.

07.05.2024 10:03
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonlarında, 217 kg uyuşturucu, ve 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 363 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, 52 ilde 'Narkoçelik-15' operasyonlarında 363 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesasından yaptığı açıklama şöyle:

"Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-15" operasyonlarında; 217 Kg Uyuşturucu Madde ve 1 Milyon 111 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi! 363 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın olmak üzere 52 ilde "NARKOÇELİK-15" operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38,5 kg metamfetamin, 16 kg kokain, 3 kg bonzai ham maddesi ele geçirildi. 40 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 37 kg skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 61 kg skunk ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 27 kg metamfetamin ve 132 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20,5 kg bonzai, 3,5 kg skunk ve 35 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 450 bin 610 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 83 bin 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı."

Narkoçelik-15 Operasyonunda 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkoçelik-15 Operasyonunda 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkoçelik-15 Operasyonunda 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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