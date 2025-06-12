TBMM'de Komisyon Üyeleri Belirlendi

(TBMM) - TBMM Genel Kurul'unda, 28. Dönem İkinci Devre TBMM ihtisas komisyonlarında yapacak üyeler belirlendi.

TBMM Genel Kurul'unda 28. Dönem İkinci Devre TBMM 19 ihtisas komisyonunda görev yapacak üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçim sonucunda oluşan komisyon üyelerinin listesi şöyle:

Adalet Komisyonu:

" AK Parti: Ömer Özmen, Emine Yavuz Gözgeç, Oğuzhan Kaya, Nurettin Alan, Şengül Karslı, Cüneyt Yüksel, Selman Oğuzhan Eser, Halil Uluay, Bülent Tüfenkci, Orhan Kırcalı, Mustafa Arslan, Fahrettin Tuğrul, Saffet Bozkurt

CHP: Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Atakan Ünver, İnan Akgün Alp, Gizem Özcan, Cumhur Uzun

DEM Parti: Onur Düşünmez, Dilan Kunt Ayan, Zülküf Uçar

MHP: Halil Öztürk, Yücel Bulut

İYİ Parti: Hakan Şeref Olgun

Yeni Yol Partisi: İdris Şahin"

Anayasa Komisyonu:

"AK Parti: Haluk İpek, Murat Alparslan, Mustafa Köse, Serap Yazıcı Özbudun, Osman Mesten, Cahit Özkan, Abdurrahim Fırat, Celalettin Köse, Adem Yeşildal, Rabia İlhan, Cem Şahin, Mustafa Hamarat, Yusuf Beyazıt

CHP: Umut Akdoğan, Bülent Tezcan, Servet Mullaoğlu, Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş

DEM Parti: Mehmet Rüştü Tiryaki, Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar

MHP: Feti Yıldız, Muhammed Levent Bülbül

İYİ Parti: Uğur Poyraz

Yeni Yol Partisi: Sadullah Ergin"

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu:

"AK Parti: Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Cantürk Alagöz, Müşerref Pervit Tuba Durgut, İsmail Emrah Karayel, Murat Cahid Cıngı Meryem Göka, Abdurrahman Babacan, Ahmet Mücahit Arınç, Emre Çalışkan, Çiğdem Karaaslan, Abdulkadir Emin Önen, Burhan Kayatürk

CHP: Özgür Erdem İncesu, Aysu Bankoğlu, Jale Nur Süllü, Servet Mullaoğlu, Yüksel Taşkın, Fahri Özkan

DEM Parti: Ceylan Akça Cupolo, Osman Cengiz Çandar, Ayşegül Doğan

MHP: Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak

İYİ Parti: Lütfü Türkkan

Yeni Yol Partisi: Mustafa Kaya"

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu:

AK Parti: Kaan Koç, Seda Sarıbaş, Ferhat Nasıroğlu, Halil Eldemir, Mustafa Oğuz, Ayhan Gider, Şamil Ayrım. Hulusi Şentürk, Ali İnci, Mer Gül, Cevahir Asuman Yazmacı, Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç

CHP: Adnan Beker, Sururi Çorabatır, Aykut Kaya, Hüseyin Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış, Ulaş Karasu

DEM Parti: Zeynep Oduncu Kutevi, George Aslan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş

MHP: Semih Işıkver, Ertuğrul Gazi Konal

İYİ Parti: Yavuz Aydın

Yeni Yol Partisi: Mehmet Atmaca"

Çevre Komisyonu:

"AK Parti: Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Mehmet Galip Ensarioğlu, Abdulkadir Özel, Nilhan Ayan, Ömer Oruç Bilal Debgici, Sami Çakır, Tahir Akyürek, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kadem Mete, Mehmet Emin Şimşek, Yusuf Ziya Yılmaz, Gökhan Diktaş

CHP: Deniz Demir, Semra Dinçer, Gürsel Erol, Cemal Enginyurt, Nimet Özdemir, Vecdi Gündoğdu

DEM Parti: İbrahim Akın, Perihan Koca Doğan, Ayten Kordu

MHP: Sadir Durmaz, Ekrem Gökay Yüksel

İYİ Parti: Hasan Toktaş

Yeni Yol Partisi: Doğan Demir"

Dijital Mecralar Komisyonu:

"AK Parti: Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Nazım Elmas, Seyithan İzsiz, Büşra Paker, Şebnem Bursalı, Ayşe Böhürler, Muammer Avcı

CHP: Okan Konuralp, Hasan Öztürk, Yüksel Mansur Kılınç, Ahmet Tuncay Özkan

DEM Parti: Sevilay Çelenk Özen, Burcugül Çubuk

MHP: Levent Uysal

İYİ Parti: Mehmet Mustafa Gürban

Yeni Yol Partisi: Elif Esen"

Dilekçe Komisyonu:

"AK Parti: Sunay Karamık, Behiye Eker, Mehmet Selim Ensarioğlu, Yıldız Konal Süslü, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Salih Dal, Abdürrahim Dusak

CHP: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ahmet Baran Yazgan, İbrahim Arslan

DEM Parti: Ali Bozan

MHP: Mehmet Taytak

İYİ Parti: Turan Yaldır

Yeni Yol Partisi: Ertuğrul Kaya"

Dışişleri Komisyonu:

"AK Parti: Ahmet Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, Fuat Oktay, Mustafa Canbey, Mahmut Rıd Nazırlı, Derya Bakbak, Derya Ayaydın, Seda Gören Bölük, Sena Nur Çelik Kanat, Zafer Sırakaya, Oğuz Üçüncü, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ziya Altunyaldız

CHP: Bilal Bilici, Talih Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Güzelmansur, Yunus Emre, Oğuz Kaan Salıcı, Namık Tan

DEM Parti: Ceylan Akça Cupolo, Serhan Eren, Berdan Öztürk

MHP: Kamil Aydın, İsmail Özdemir

İYİ Parti: Metin Ergun

Yeni Yol Partisi: Hasan Karal"

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu

"AK Parti: Serkan Bayram, Yahya Çelik, Osman Sağlam Karaman, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Hasan Ekici, Tamer Akkal, Murat Kaya

CHP: Hasan Öztürkmen, Yüksel Mansur Kılınç, İsmail Atakan Ünver, Süreyya Öneş Derici

DEM Parti: Hüseyin Olan, Sümeyye Boz Çakı

MHP: Tamer Osmanağaoğlu

İYİ Parti: Hüsmen Kırkpınar

Yeni Yol Partisi: Cem Avşar"

İçişleri Komisyonu:

"AK Parti: Osman Gökçek, Kemal Çelik, Turan Bedirhanoğlu, Yusuf Ahlatcı, Azmi Ekinci, İsmail Erdem, Süleyman Soylu, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Şaban Çopuroğlu, İhsan Koca, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Arslan Tatar

CHP: Evrim Karakoz, Yaşar Tüzün, Melih Meriç, Erdoğan Toprak, Mehmet Salih Uzun, Ali Öztunç, Murat Çan

DEM Parti: Ömer Faruk Hülakü, Çiçek Otlu, Kamuran Tanhan

MHP: Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu

İYİ Parti: Ömer Karakaş

Yeni Yol Partisi: Birol Aydın"

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu:

"AK Parti: Mustafa Alkayış, Atay Uslu, Mustafa Yavuz, Mehmet Sait Yaz, Suat Pamukçu, Adem Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derya Yanık, Harun Mertoğlu, Meliha Akyol

CHP: Gülizar Biçer Karaca, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kadri Enis Berberoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Mahmut Tanal, Sibel Suiçmez

DEM Parti: Beritan Güneş Altın, Kamuran Tanhan, Nevroz Uysal Aslan

MHP: Musa Küçük, Naci Şanlıtürk

İYİ Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Yeni Yol Partisi: İrfan Karatutlu"

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu:

"AK Parti: Ruken Kilerci, Tuba Vural Çokal, Ayhan Salman, Yusuf Ahlatcı, Suna Kepolu Ataman, Fatma Öncü, Nurettin Alan, Seda Gören Bölük, Şebnem Bursalı, Fatma Serap Ekmekci, Ayşe Böhürler, Çiğdem Erdoğan, Çiğdem Koncagül

CHP: Reşat Karagöz, Aliye Timisi Ersever, Gamze Taşcıer, Aliye Coşar, Türkan Elçi, Ayça Taşkent

DEM Parti: Adalet Kaya, Özgül Saki, Sümeyye Boz Çakı

MHP: Ayşe Sibel Ersoy, Pelin Yılık

İYİ Parti: Selcan Taşcı

Yeni Yol Partisi: Elif Esen"

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu:

"AK Parti: Hüseyin Özhan, Mustafa Savaş, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, Yüksel Coşkunyürek, Fatma Aksal, Süleyman Karaman, Bünyamin Bozgeyik, Ali Temür, Osman Zabun, Durmuş Ali Keskinkılıç, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy Mehmet Demir, Ali Kıratlı, Kayhan Türkmenoğlu

CHP: Orhan Sümer, İzzet Akbulut Burdur, Mehmet Tahtasız, Mustafa Sarıgül, Ali Gökçek, Özgür Karabat, Mahir Polat, Deniz Yavuzyılmaz

DEM Parti: Mehmet Zeki İrmez, Mahmut Dindar, Gülderen Varli

MHP: Mevlüt Karakaya, Lütfi Kaşıkçı, İbrahim Ethem Sedef

İYİ Parti: Mehmet Akalın, Lütfullah Kayalar

Yeni Yol Partisi: Necmettin Çalışkan"

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu:

"AK Parti: Zehranur Aydemir, Ercan Öztürk, Mehmet Emin Öz, Ayşen Gürcan, Kemal Karahan, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Yücel Arzen Hacıoğulları, Mehmet Akif Yılmaz, Latif Selvi, İbrahim Ufuk Kaynak, Nazım Maviş, Rukiye Toy, Yılmaz Büyükaydın

CHP: İsmet Güneşhan, Elvan Işık Gezmiş, Hikmet Yalım Halıcı, Fethi Açıkel, Suat Özçağdaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel

DEM Parti: Yılmaz Hun Iğdır, Kezban Konukçu, Perihan Koca

MHP: Saffet Sancaklı, İlyas Topsakal

İYİ Parti: Şenol Sunat

Yeni Yol Partisi: Mehmet Karaman"

Milli Savunma Komisyonu:

"AK Parti: Mustafa Nedim Yamalı, İbrahim Ethem Taş, Feyzi Berdibek, Refik Özen, Ayhan Salman, Mehmet Uğur Gökgöz, Mehmet Ali Çelebi, Hulusi Akar, Mustafa Kaplan, Abdullah Ağralı, Ünal Karaman, Muhammed Avcı, Mehmet Ali Cevheri

CHP: Uğur Bayraktutan, Özgür Ceylan, Aşkın Genç, Metin İlhan, Seyit Torun, Tahsin Becan, Eylem Ertuğ Ertuğrul

DEM Parti: Mehmet Kamaç, Onur Düşünmez, Vezir Çoşkun Parlak

MHP: Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak

İYİ Parti: Adnan Şefik Çirkin

Yeni Yol Partisi: Medeni Yılmaz"

Plan ve Bütçe Komisyonu:

"AK Parti: Resul Kurt, Hüseyin Altınsoy, Orhan Yeğin, Ahmet Kılıç, Nilgün Ök, Ejder Açıkkapı, Yaşar Kırkpınar, Necmettin Erkan, Orhan Erde, Seydi Gülsoy, Ertuğrul Kocacık, Ersan Aksu, Mehmet Muş, İsmail Güneş, Süleyman Şahan

CHP: Cavit Arı, Mustafa Erdem, Rahmi Aşkın Türeli, Cevdet Akay, Veli Ağbaba, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tahsin Ocaklı

DEM Parti: Heval Bozdağ, Hakkı Saruhan Oluç, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

MHP: İsmail Faruk Aksu, Mustafa Baki Ersoy, Mustafa Kalaycı

İYİ Parti: Ayyüce Türkeş Taş, Erhan Usta

Yeni Yol Partisi: Sadullah Kısacık

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

"AK Parti: Hasan Arslan, Vedat Bilgin, Tuba Vural Çokal, Orhan Ateş, Zeki Korkutata, Erol Keleş, Ümmügülşen Öztürk, Sevan Sıvacıoğlu, Tuba Köksal, Sadettin Hülagü, İsmail Çağlar Bayırcı, Hakan Aksu, Cüneyt Aldemir

CHP: Aylin Yaman, Serkan Sarı, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Mühip Kanko, Selma Aliye Kavaf, Ali Karaoba,

DEM Parti: Hüseyin Olan, Sevilay Çelenk Özen, Ömer Faruk Gergerlioğlu

MHP: Fevzi Zırhlıoğlu, Pelin Yılık

İYİ Parti: Ahmet Eşref Fakıbaba

Yeni Yol Partisi: Sema Silkin Ün"

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu:

"AK Parti: Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mustafa Varank, Şahin Tin, İdris Nebi Hatipoğlu, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Adem Çalkın, Mustafa Hakan Özer, Cevahir Uzkurt, Abdulkadir Akgül, Ahmet Çolakoğlu

CHP: Türker Ateş, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Ümit Özlale, Nail Çiler, Talat Dinçer

DEM Parti: Öznur Bartin, Celal Fırat, Ömer Öcalan

MHP: Abdurrahman Başkan, İzzet Ulvi Yönter

İYİ Parti: Rıdvan Uz

Yeni Yol Partisi: Mesut Doğan"

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

"AK Parti: Abdullah Doğru, Ruken Kilerci, Hasan Çilez, Adem Korkmaz, Vahit Kirişçi, Mehmet Baykan, Muhammed Adak, Faruk Kılıç, Yakup Otgöz, Süleyman Özgün, Lütfi Bayraktar, Hikmet Başak, Mestan Özcan

CHP: Ayhan Barut, Orhan Sarıbal, Bekir Başevirgen, Hasan Ufuk Çakır, Ömer Fethi Gürer, Barış Karadeniz, İlhami Özcan Aygun

DEM Parti: Nejla Demir, Ferit Şenyaşar, Sinan Çiftyürek

MHP: Muharrem Varlı, Hilmi Durgun

İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz

Yeni Yol Partisi: Şerafettin Kılıç"