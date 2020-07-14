130 milyon dolarlık büyük yatırım - Son Dakika

130 milyon dolarlık büyük yatırım

Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, mobilya e-ticaret alanında lider firma Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, mobilya e-ticaret alanında lider firma Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım yapacak. Yatırım anlaşması ile ilgili imzalar tamamlandı.

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Vivense'nin Türkiye'deki hızlı büyümesinin yeni yatırımlarla desteklenmesi ve Londra'dan başlayan globalleşme faaliyetlerine hız verilmesi amaçlanıyor. Vivense'nin kurucu ve CEO'su Kemal Erol, Actera yatırımı ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Tüm Vivense ekibi olarak, Actera'nın bu yatırımı için çok heyecanlı ve gururluyuz. Vivense'yi global ölçekte ilham verici, yenilikçi ve profesyonel bir ev ve yaşam markası yapmak için Actera ile aynı vizyonu paylaşmamız bu yatırımı çok anlamlı yapıyor."


Actera'nın Vivense ekibine ve kültürüne güveninin kendilerini daha büyük başarılara taşıyacağını söyleyen Erol, "Alacağımız yatırımla lojistik ve teslimat altyapımızı güçlendirerek hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. Teknolojimizi daha da geliştirerek Türkiye'de mobilya ve ev kategorisindeki üreticilerin Vivense markası altında globale açılan güçlü bir satış kanalı olacağız. Özel koleksiyonlarımızla ürün gamımızı daha da zenginleştireceğiz. Showroom ve satış noktalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Herkesi, Vivense deneyimine fiziksel ve dijital olarak daha kolay ulaştırmak istiyoruz. E-ticaret platformumuza yapacağımız yeni yatırımlarla, mobilya ve ev kategorisinde müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da iyileştirmek istiyoruz. Türkiye'deki mobilya üreticilerine kalitelerini daha da yukarı taşımaları için destek olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan, hızlı büyümemizde çok etkili olan e-ticaret ve showroom birlikteliği ile oluşturduğumuz iş modelini globale taşımak istiyoruz. Eylül ayında Londra'da açacağımız showroom ile birlikte 2021 yılı başında İngiltere genelinde e-ticaret sitemiz de faaliyetine başlayacak. Türkiye'deki ürün gamımızı bu iş modeli ile İngiltere'den başlayarak globale taşımak istiyoruz" diye konuştu.


Actera'dan yapılan açıklamada, "Vivense, çok hızlı büyüyen, teknolojiyi etkili kullanarak mobilya sektöründeki dijitalleşmede öncülük yapan yenilikçi bir şirket. Vivense ekibine ve Vivense markasının potansiyeline inancımız tam. Bu potansiyeli daha hızlı gerçekleştirmek için Actera olarak bu yatırım kararını aldık. Vivense'nin güçlü büyümesini sürdürerek Türkiye'nin lider ev ve mobilya markası olacağına ve şirketin güçlü iş modelinin global ölçekte de çok başarılı olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin mobilya ve ev kategorilerindeki üretim gücünün Vivense markası altında katma değerli olarak global pazarlara taşınması da bizi heyecanlandırıyor. Vivense ekibinin bugüne kadar yaptıklarının daha fazlasını global ölçekte de yapabileceklerine inanıyoruz. Actera olarak Vivense'yi bu global yolculuğunda destekleyeceğiz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Türkiye, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 130 milyon dolarlık büyük yatırım - Son Dakika Ekonomi
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