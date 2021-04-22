23 Nisan programlarında görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi kararlar alındı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan kararlarla ilgili, "Korona virüs salgınının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan "kısmi kapanma" kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda kısmi kapanma sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir. Mezkur İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda kısmi kapanma sürecinin en önemli tedbirlerinden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamaları da düzenlenmiş olup buna göre hafta içi 19.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonlarında Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Buna göre 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" denildi.

Alınan kararlar şu şekilde:

"Bu haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Mezkur İçişleri Bakanlığı Genelgesinin Ek'inde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak olup aynı şekilde belirtilen Genelgenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında (10.00- 17.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanacaktır. İlimiz merkezi ve ilçelerimizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecektir. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecektir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaktır." - KAYSERİ