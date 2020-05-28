AK Parti'li başkandan CHP'li Koyurga hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, Mudanya Adliye Sarayı önünde basına açıklama yaptı. Söğütlü, "Biz AK Parti Mudanya Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkemizin milli ve manevi değerlerine, ezanlarımıza, şehitlerimize yönelik sosyal medya hesapları üzerinden yapılan küfür, hakaret ve insanları kin nefrete sürükleyen ayrıştırıcı dil kullananlar için hukukun üstünlüğüne olan inancımız için bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu ülke bir muz cumhuriyeti devleti değildir. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bizler hiçbir zaman CHP zihniyeti ile aynı dili konuşmadık konuşmayacağız da. Sürekli barıştan, demokrasiden, özgürlükten, kişilik haklarından bahseden CHP zihniyeti, bugün de dahil olmak üzere baktığımızda, bahsettikleri bütün bu argümanların tam zıddına hareket ederek, halkı kin ve nefrete sürükleyen, kutuplaştırmayı tercih eden bir dil kullanmaktadır. Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Her zaman haklarımızı hukukla koruduk ve hukukla korumaya devam edeceğiz. Bugün böylesi kötü bir dil kullananlara karşı ihbar mahiyetinde suç duyurusunda bulunmak üzere buradayız" dedi.



İnci Söğütlü, "Verdiğimiz bu mücadelede, Türkiye'nin dört bir yanından bizleri arayarak, mesaj atarak destek olduğunu belirten dava arkadaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" diyerek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte suç duyurusu dilekçesini Mudanya Savcılığına teslim etti. - BURSA