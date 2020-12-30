Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 konusunda ABD'ye daha önce ortak çalışma grubu kurma teklifinde bulunduklarını hatırlatarak, "Yaptırım kararından sonra şimdi o teklif ABD tarafından geldi. Biz her zaman diyalogdan yana olduğumuz için o teklife 'evet' dedik, görüşmeler de başladı. 2021'de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 2020'de pandeminin tüm dünyayı sarstığını belirterek, ölü sayısının 1.8 milyona yaklaştığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Büyük güçler arasında rekabetin daha da arttığını görüyoruz. Çatışma bölgelerinde durum daha da kötüleşti. Daha önce endişe duyduğumuz trendlerin tırmandığını görüyoruz, özellikle İslam düşmanlığı daha da arttı. ABD seçimleri 2020'nin en önemli seçimlerinden biri oldu. Asya'nın ekonominin merkez gücü olmaya başladığını sürekli söylüyoruz. Asya Ticaret Anlaşması 2020'ye damga vuran bir anlaşma oldu. Dünyanın en büyük ticaret bloku oluşmuş oldu" dedi.