Balıkesir'de cuma namazı için spor salonları ibadete açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de pandemi nedeniyle camilerde sosyal mesafe uygulaması sonrasında yarı yarıya azalan cemaat kapasitesi nedeniyle dışarıda cuma namazını kılmak zorunda kalan vatandaşlar için spor salonları ibadete açıldı. İl genelindeki spor salonları, halı sahalar ve düğün salonlarında cuma namazı ilçe müftülüklerinin görevlendirdiği personel tarafından kıldırıldı. Cuma namazının bitiminde yağmur duası da yapıldı.

Balıkesir Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından alınan kararla pandemi nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralı ile olumsuz hava şartları göz önüne alınarak cami dışında cuma namazı kılanlar için spor salonları ibadete açıldı. Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi'nin spor salonunda cemaatle birlikte cuma namazı kılarak yağmur duası yaptırdı. İlçe Müftüsü Fahri Sağlık tüm dünya gibi ülkemizin de zor günlerden geçtiğini belirterek, vatandaşların kıldıkları namazların ve yaptıkları duanın kabul olması temennisinde bulundu.

Cuma namazı için Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda bir araya gelen cemaat ilçe müftülüğünün görevlendirdiği imamla birlikte cuma namazını kıldı. Cuma namazında gerçekleştirilen hutbe için sporcuların kullandığı yüksekliğe çıkan görevli imam, tasarruflu su kullanımı konusunda vaaz verdi. Kuraklığa da değinilen Cuma Hutbesi sonrasında Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık salavatlar eşliğinde yağmur duası yaptı.

"Spor salonlarını cuma namazı için açtık"

Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Karesi Müftüsü Fahri Sağlık, "Malum zor günlerden geçiyoruz. Camilerimizde sosyal mesafe uygulaması münasebetiyle cemaat kapasitemiz yarı yarıya düştü. Vatandaşlarımız tabi ki cuma namazlarını kılmak isterler. Cuma namazı bizim kültürümüzde, dinimizde ayrı bir önemi, yeri olan bir namaz. Vatandaşlarımız cami bahçelerinde, avlularında namazlarını kılıyorlar. Ama havaların artık yavaş yavaş soğuması, yağmur ve kar ihtimaline karşı biz Karesi Müftülüğü olarak Karesi Kaymakamlığımızın da oluruyla Karesi ilçemizde 8 spor salonunda dışarıda namaz kılmak mecburiyetinde kalan kardeşlerimize imkan ve fırsat sunabilmek için bu salonları açtık ve bu salonlarda hocalarımızı görevlendirdik. Önümüzdeki cumalardan itibaren dışarıda kalan vatandaşlarımıza imkan sunmak için bu salonlarda da cuma namazı kılacağız. Rabbim bu salonlara gelerek cuma namazlarını kılan kardeşlerimizin yaptıkları her türlü ibadet ve taatı, hayır ve hasenatı yüce katında kabul etsin" diye konuştu.

"Yağmur için Rabbimize el açtık"

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın sona ermesi için dua edileceğini de vurgulayan Karesi Müftüsü Fahri Sağlık, "Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla Türkiye genelinde camilerimizde yağmur duası yapacağız. Malum zor günlerden geçiyoruz dedim, bu zor günler katlanarak çoğalıyor. Pandemi bir taraftan, tabi afetler bir taraftan bir de kuraklıkla mücadele ediyoruz şu anda. Barajlarımızdaki su seviyeleri oldukça düştü. Köylümüz suya muhtaç, mahsullerini ekmekte zorluk çekiyor. Bunun için Yüce Rabbimize el açacağız, dua edeceğiz. Rabbimizin rahmetine, mağfiretine, ihsanına, inayetine sığınacağız ve ülke genelinde yağmur duası yapacağız. Rabbim bu dualarımızı da kabul etsin" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR