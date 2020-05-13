Denizli spor'un tecrübeli teknik direktörü Bülent Uygun, korona virüs salgını, profesyonel futbol kulüplerinin mali durumları, transfer çalışmaları ve futbol ekolleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Türk futbolunda üst akıl insanların engin tecrübelerine ve geleceği inşa etmelerine ihtiyacın olduğunu ifade eden Uygun, "Donanımlı, antrenman bilimcisi, spor ve sporcu psikolojisini bilen, genç, girişimci sporun içerisinden gelen, akademi kariyeri olan hocalarla destekli bir alt yapı modeli ile futbol ekolü oluşturacağımız çalışmalar yapmalıyız. Hollanda total futbol, İspanya tiki taka, İtalya İron defans, Almanya trend futbol ekolünü kullanıyor. Biz de kendini ekolümüzü bulmayız. Kendi futbol ekolümüze Türk endeks, direnç yada sentez ekolü diyebiliriz. Yeter ki bu ekolü dolduracak donanımlı projeleri hayata geçirelim. Alt yapı antrenörlerinin maaşlarını TFF vermelidir ve bu hocalar, bu ekol ile tüm Türkiye'de online, interaktif eğitimler vermelidir" dedi.



