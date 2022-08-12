AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı - Son Dakika
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AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı

12.08.2022 09:22
AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sahilde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İslam aleminin muharrem ayını kutladı.

Aşure dağıtımı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Kadın Kolları Başkanı Aynur Okutucu ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak tarafından yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı - Son Dakika
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