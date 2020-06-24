CHP İzmir eski İl Başkanı Karataş'tan Soyer'e 'para ve bayrak' tepkisi - Son Dakika

CHP İzmir eski İl Başkanı Karataş'tan Soyer'e 'para ve bayrak' tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir parası ve bayrağıyla ilgili yaptığı açıklamalarına CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, tepki gösterdi.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir parası ve bayrağıyla ilgili yaptığı açıklamalarına CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, tepki gösterdi. Karataş, "Bana göre bir federasyon, bir ayrı yönetim biçiminin mayasını oluşturmak istiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir video konferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklaması büyük bir tartışma yarattı. Hem siyasilerden hem de vatandaşlardan tepki alan Soyer'e bir tepki de CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş'tan geldi. Tunç Soyer'in açıklamalarını eleştiren Karataş, "Seçildiğinden beri İzmir kentinin sorunlarıyla ilgileneceğine, çare arayacağına, İzmir kentini daha çağdaş, daha laik, parklarıyla, ulaşım imkanlarıyla daha yaşanılır bir kent için uğraş vereceğine maalesef kendi üzerine vazife olmayan işlerle uğraşıyor" dedi. Soyer'in Kadifekale için Yunanca ismi olan 'Pagos' ismini kullanmasını sert bir dille eleştiren Karataş,  Soyer'in Kıbrıs'a yönelik açıklamalarını da hatırlattı.

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'AÇIKLAMALARI TOPLUM TARAFINDAN YADIRGANIYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı açıklamalarla sanki İzmir'e özel bir yönetim tarzı oluşturma imajı taşıyan açıklamalar yaptığını söyleyen CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, "1800'lü yıllardan önce İzmir'in bir bayrağı vardır diye masal uyduruyor. Sonra İzmir'e bir para icat ediyor. Sanki bir dışişleri bakanı gibi 'Kıbrıs'ın yönetim şekliyle ilgilenmeyelim, bırakalım Kıbrıslılar Kıbrıs'ı kendileri yönetsinler' gibi herkesi hayret içinde bırakan laflar yumurtluyor. Sanki İzmir'i bağımsız, federe bir kent gibi yönetilme arzusunu zaman zaman dile getiriyor. Bunlar da toplum tarafından yadırganıyor. 9 Eylül, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun günüdür. Çok büyük coşkuyla kutlanıyor ancak 3 Mayıs'ı Tunç Soyer, ayrı bir İzmirliler günü olarak ilan ediyor. Bu kentler hükümetin yönetimine bırakılamayacak noktaya taşınmıştır biçiminde ayrı bir yönetim tarzı öneriyor, imajı yaratıyor. Durup durup yeni bir şey yumurtluyor" diye konuştu.

'PARA BASMAK SENİN İŞİN Mİ?'

Tunç Soyer'in belediye işleriyle ilgilenmediğini söyleyen Karataş, kendisine kente hizmet etmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulunduğunu belirtip, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, parası, bütün toprağı var. Bunlardan farklı bir şey icat etmek, başka şeyleri çağrıştırıyor. Geri adım atıyor. Bir profesör ona 1800 yıllarından önce İzmir'in beyaz yeşil çizgili bir bayrağı olduğunu söyleyince heyecanlanıyor. Sanki o bayrağı tekrar İzmir'in bayrağı biçimine dönüştürüp, İzmir kentini bir başka yönetim biçimine dönüştürmenin adımlarını atmaya çalışıyor. Tunç Soyer, 'Yanlış anlaşıldım, montaj, paçamdan birileri çekiyor' diyor. Ne kimse paçasından çekiyor ne de bu tür açıklamalarını doğru buluyor. Tam tersi yanlış yaptığını her aklıselim insan yüzüne de söylüyor. Yazarak onu uyarmaya çalışıyoruz. Belediye işleri ile meşgul değil. Para basmak senin işin mi? Birilerine yardım yapacaksanız kartlarla gayet mükemmel yardım yapılıyor. O başka şeyler yapmak istiyor. Biz ona kente hizmet etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

'AYRI BİR YÖNETİM BİÇİMİNİN MAYASINI OLUŞTURMAK İSTİYOR'

Tunç Soyer'in Kadifekele'ye 'Pagos' demesini de eleştiren Karataş, "Tunç Soyer, kentler birliğinden bahsediyor. Büyük coşkuyla Akdeniz ülkeleri kentleri birliği yaratacağını söylüyor. Bana göre bir federasyon, bir ayrı yönetim biçiminin mayasını oluşturmak istiyor. Toplumda konuşulmasını istiyor ileride fırsat elde edilirse, emperyalist ülkeler Türkiye'ye üşüşürse işte bu maşalar bu tür projeleri hayata geçirmenin adımlarıdır diye düşünüyoruz. Bir yabancı hayranlığı var. Tunç Soyer, Türkiye'yi mi yabancılaştırmak istiyor? Durduğu yerde yüz yıl önce Cumhuriyet döneminin ismi Kadifekale ismini almış bir yerin eski Yunanca adı olan 'Pagos' kelimesini kullanması ve 'Pagos' adında da orada pazar açması kabul edilebilir bir şey değil. Tunç Soyer'in diğer yaptığı yanlışların yanında bu tuzu biberi. Maalesef İzmir'e çağdaş, Cumhuriyet isimleri konulması gerekirken, onun arzusu Yunanca isimlerin kullanılması" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, Karataş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP İzmir eski İl Başkanı Karataş'tan Soyer'e 'para ve bayrak' tepkisi - Son Dakika

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