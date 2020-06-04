CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü - Son Dakika

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü.

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından başkanlık sunuşu olduğunu duyurdu. Ancak CHP'liler ve HDP'liler 'usul' tartışması başlattı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Meclis Başkanı ile defalarca görüştüğünü ve dönem sonuna kadar gündeme gelmeyeceğini konuştuklarını söyledi. Altay, "Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da onaylanan cezası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu var. AYM daha 3 gün önce Enis Berberoğlu'ndan belge istedi. Daha süreç bitmedi. Geçmişte Sayın Binali Yıldırım meclis başkanıyken bu konuda ülkedeki herkesin üstatlığını kabul ettiği 3 anayasa hukukçusundan mütalaa istemişti. Burada da yargılamanın bitmediği belirtildi. Yapılan şey hukuksuzdur" dedi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da yapılan işlemin hukuksuz olduğunu savunarak, itirazlarını dile getirdi.

Meclis Başkan Vekili Bilgiç, konuşmaların ardından CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin protestoları eşliğinde, HDP'li vekiller Musa Farisoğulları ve Leyla Güven ile CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okudu. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte vekillikleri düştü.

CEZALARI ONANMIŞTI

CHP'li Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDP'li Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl, HDP'li Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce onanmıştı.


Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, Leyla Güven, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü - Son Dakika

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