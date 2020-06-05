CHP'li eski il başkanından Soyer'e, 'Çav Bella' tepkisi - Son Dakika

CHP'li eski il başkanından Soyer'e, 'Çav Bella' tepkisi

CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gittiği ortamlarda 'Çav Bella' marşını söylemesini eleştirerek, "Her fırsatta kente örnek olması gereken kişi, bu şarkı ile hoplayıp zıplıyorsa, ondan etkilenen insanlar cami frekansına girerek, çalmayı...

CHP'li eski il başkanından Soyer'e, 'Çav Bella' tepkisi, System.String[]

CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gittiği ortamlarda 'Çav Bella' marşını söylemesini eleştirerek, "Her fırsatta kente örnek olması gereken kişi, bu şarkı ile hoplayıp zıplıyorsa, ondan etkilenen insanlar cami frekansına girerek, çalmayı marifet sayabilir" dedi.

CHP'den ihraç edilen CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, kentte camilerin merkezi ses sistemi frekansına girerek, 'Çav Bella' marşı ile Selda Bağcan'ın seslendirdiği türkünün yayınlanmasının CHP'liler tarafından takdirle karşılanmasına anlam veremediğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her ortamda 'Çav Bella' marşını çaldırmasının camiden yayınlanmasına etkisi olabileceğini ileri süren Karataş, "Her fırsatta kente örnek olması gereken kişi, bu şarkı ile hoplayıp zıplıyorsa, ondan etkilenen insanlar cami frekansına girerek, çalmayı marifet sayabilir. Böyle bir süreçte yaşanan siyaset ne yörüngesinde ne de kalitesinde gidiyor. Özellikle CHP'de bu yaşananlar doğru değil" dedi.

'HER GİTTİĞİ YERDE BU ŞARKIYLA ZIPLIYOR, BU ŞARKIYLA HOPLUYOR'

Karataş, "Bu şarkı, Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in müziği haline dönüştürüldü. Tunç Soyer, seçim kazanıyor, milli bir şey söylenmesi gerekirken, başarısını 'Çav Bella' şarkısıyla kutluyor. Herkes için örnek olması gereken bir insan gittiği yerde bu şarkıyla zıplıyor, bu şarkıyla hopluyor" dedi.

CHP'li bazı isimlerin yaşanan skandalı sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla ilgili olarak da Karataş, "Tunç Soyer'e yaranmak isteyen kitleler var. CHP'de geçmiş dönemlerde belli etkinliklerinde, toplantılarında, açılışlarda ve hatta yemeklerde bile partinin milli marşları vardı. Bu marşlar söylenirdi. Partililere bakıyorum, her yerde 'Çav Bella' çalıyor. 23 Nisan'da Tunç Soyer, üstü açık bir arabaya binerek, şehri dolaşıyor ve bu şarkıyla zıplayıp, oynuyor. Bunu gören vatandaşlar, partililer var. Onun sempatisini kazanmak isteyen vatandaşlar, partililer, gençlik kolları, belediyedeki gönüllüler ve hatta DİSK üyeleri var" diye konuştu.

'VİZYON VE TECRÜBE SAHİBİ OLMALARI GEREKİR'

CHP'de göreve getirilen bazı isimlerin tercih edilmesini doğru bulmadığını, bu kişilerin yeteri kadar araştırılmadan göreve getirildiğini ileri süren Karataş şunları söyledi:

"Belediye meclis üyesi yapılmış bir genç kızın, Cumhurbaşkanı'na küfretmesini doğru bulmuyorum. Niye bu insanlar bulunuyor da meclis üyesi yapılıyor? Kişinin özgeçmişine, yaşam biçimine bakmak gerekir. Cumhurbaşkanı'nı da eleştirebilirsin ancak saygı çerçevesi içinde. Özellikle de genç insanlara yakışmayan bir tavır. Partinin organlarına getireceğiniz insanların bir vizyon ve tecrübe sahibi olması gerekir. Birden etkin görevlere getirirseniz, zaman zaman ayakları yerden kesilir, alkışa kapılır giderler ve hatalar yaparlar. Bu hatalar kişisel hatalar olmaktan çıkar, toplumsal yanlışa dönüşür. Bir ülkeye, partiye, siyasi harekete mal olur."


Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, Karataş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li eski il başkanından Soyer'e, 'Çav Bella' tepkisi - Son Dakika

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