Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme sürecine girilmesiyle yeniden açıldı.

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) bugün itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Adana'da bir grup işletmeci, kısıtlamanın kaldırılması dolayısıyla bir restoranda toplanarak davul zurna eşliğinde kurban kesti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle belirlenen yeni kurallara uygun olarak işletmelerinde düzenleme yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık iki aydır esnaf arkadaşlarımızın kepenkleri kapalıydı. Normale geçişte arkadaşlarımıza destek, moral motivasyon hem de hayırlı bir başlangıç olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah bereketli bir başlangıca adım attık." dedi.

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanak da zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

İşletmelerinin saat 22.00'ye kadar açık kalacağını aktaran Tanak, "Bu saatin biraz daha ileriye alınmasını talep ediyoruz, en azından saat 24.00'e kadar." diye konuştu.

Mersin

Mersin'de de birçok iş yeri normalleşme adımları kapsamında yeniden faaliyete geçti.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kentteki restoranlar müşterini sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ağırlamaya başladı. İşletme çalışanlarının, maske, bone ve eldiven takıp tedbir aldığı görüldü.

Tantuni işletmecisi Soner Kılınç, sabahın ilk ışıklarıyla restorana gelip hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi.

Uzun aranın ardından müşterilerini yeniden ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Kılınç, tüm tedbirleri alarak hizmet vermeye başladıklarını belirtti.



Mezitli ilçesinde de restoran ve kafe işletmecileri de normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Sabah erken saatlerde iş yerine gelen çalışanlar, dezenfeksiyon ve temizlik yaptı.



Restoran işletmecisi Ayhan Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerle tekrar bir arada oldukları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müşterilerin sağlığını ön planda tuttuklarını anlatan Gündüz, "İşletmemizde günlük dezenfeksiyon yapılıyor. Oturma düzenini masalar arasında mesafe 1,5 metre olacak şekilde ayarladık. Sandalyelere 60 santimetre aralıklı oturulacak. 10 kişiden fazla grupları şu an için almayacağız." diye konuştu.



Kafe işletmecisi Uğur Işıkbay da hijyen kurallarına uyarak çalışacaklarını, normalleşme sürecinde müşterilerini ağırlamaktan mutlu olduğunu bildirdi.



Öte yandan Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlar da alınan önlemlerin ardından ziyarete açıldı.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Ayaş ve Kızkalesi plajlarında denize girdi.

Hatay

Hatay kent merkezindeki lokanta, kafe ve restoranlar sabahın erken saatinde açıldı, müşteriler için gerekli düzenlemeler ve temizlikler yapıldı.

Sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alan esnafın, eldiven ve maske kullandığı gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Evi müdürü İpek Aslan restoran içinde yer alan tüm masa ve sandalyeleri kurallara uygun olarak düzenlediklerini, kapı girişlerine uyulması istenen kuralları astıklarını dile getirdi.

Osmaniye

Kent merkezindeki kafe, lokanta ve restoran işletmeleri, sabah erken saatlerde kapılarını açarak müşteri kabul etmeye başladı.

Masa ve sandalyeler sosyal mesafeye göre düzenlenen işletmelerde, çalışanların maske ve eldiven kullandığı, müşterilerin ellerinin de girişte dezenfekte edildiği görüldü.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda kafe işletmecisi Çiğdem Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İşlerini, müşterileri ve çalışanlarını özlediğini anlatan Korkmaz, "Bu süreçte çok zorlu günler geçirdik. İş yerimizi açmadan önce personelimizle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Masalarımız, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Lokanta işleten Ömer Yağmur da bugüne kadar çalışanlar ve kendilerinin evde beklemek zorunda kaldıklarını, bu süre içinde devletin verdiği kısa çalışma ödeneğiyle sıkıntı çekmediklerini anlatarak "Bugünden itibaren artık hizmet vermeye başladık. İki gün önce de iş yerimizde temizlik ve dezenfekte işlemlerimizi tamamladık. Hijyen kurallarına uyarak müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da yeniden faaliyete geçen çay ocakları, kahvehaneler ve lokantaları gezerek esnafla sohbet etti.