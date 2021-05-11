DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA - Son Dakika

DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA

11.05.2021 16:30

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma sürecinde ikinci koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma sürecinde ikinci koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Doğu'da vaka sayısında düşüşün en fazla olduğu şehir Erzincan, vaka artışı yaşanan tek şehir ise Ardahan olarak haritada yer aldı.

Tam kapanmanın 2'nci haftasında, illerde vaka sayılarının son durumu belli oldu. Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların 10'uncu gününde, 1-7 Mayıs haftasının vaka tablosunu açıkladı. Doğu'daki illerde vaka sayısında düşüş görülürken, yalnızca Ardahan'da vaka oranı yükseldi. Kentte 24-30 Nisan'da 100 bin kişide 251,66 olan sayı, bu hafta 255,82'ye yükseldi. Vaka sayısı en fazla düşen il ise Erzincan oldu. Kentte geçen hafta 100 bin kişide 428,70 olan sayı, yeni tabloda 270,02 olarak belirlendi. Erzurum ise vaka oranındaki düşüşün devam etmesine rağmen Türkiye genelinde vaka sayısının yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Kentte 24-30 Nisan'da 100 bin kişide 395,24 olan sayı, yeni haftada 303,58'e geriledi. Vaka sayısında düşüş yaşanan illerden biri de 293,04'ten 227,78'e düşen Kars oldu. Ağrı'da da önceki vaka tablosunda 285,00 olan sayı, yeni haftada 264,27 olarak belirlendi. Muş'ta ise vaka oranı, 100'ün altına düştü. Kentte 113,11 olan sayı, bu hafta 95,11'e kadar geriledi. Iğdır'da da önceki tabloda 100 bin kişide 159,45 olan sayı, 153,99'a düştü.

DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA

Fahrettin Koca, Erzincan, Ardahan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞU'DA EN FAZLA VAKA DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN'DA, TEK ARTIŞ ARDAHAN'DA - Son Dakika


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