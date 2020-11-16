Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor - Son Dakika

Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor

16.11.2020 16:27
Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor, System.String[]

EGE'de, aralarında çocukların da olduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları gemilerle yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak da delik açıyor.

EGE'de, aralarında çocukların da olduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları gemilerle yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak da delik açıyor. NATO unsurlarının gözü önünde yaşananların ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor.

Edinilen bilgiye göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının, mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi. Görüntülere göre, Yunan gemilerinden ilk olarak mültecilerin taşındığı botlar, Türk kara sularına doğru itiliyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor. Gemilerle içinde çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak, delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri, bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor. Mültecilerin bağrışlarına kulak tıkayan Yunan askerleri, tüm yaptıklarının ardından da Ege'nin soğuk sularında ölüme terk ediyor. Bu gayriinsani faaliyetler ise kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının gözü önünde gerçekleşiyor. Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor. Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnediklerini bildiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, mültecilere yardım eli uzatıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, Ege'nin soğuk sularından gemilerine aldıkları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilere sağlık kontrollerini yapıp, yiyecek veriyor.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor - Son Dakika


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