ERZURUM ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN EBUBEKİR'İN AYAK TABANLARI PATLADI - Son Dakika

KARS'ın Kağızman ilçesi Akyayla köyünde, buzağıları otlatan Ebubekir Aktaş (13), kopan yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Ayak tabanları patlayan Aktaş, kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Baba İbrahim Aktaş, oğlunun uzun bir süre yürüyemeyeceğini söyledi.

Olay, 2 Temmuz günü Akyayla köyüne 3 kilometre uzaklıktaki merada meydana geldi. İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebubekir Aktaş, kendilerine ait 3 buzağıyı merada otlatırken kopan yüksek gerilim hattının altından geçmek istedi. Bu sırada akıma kapılan Aktaş, başından ve ayaklarından ağır şekilde yaralandı. Aktaş'ı görenler, ailesine haber verdi. Ailenin çağırdığı ambulansla Ebubekir Aktaş, Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hiperbarik oksijen tedavisi de gören Aktaş'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği belirtildi.

YÜREĞİM DAYANMIYOR

Oğlunun başından giren yüksek gerilim hattının ayak tabanlarını patlatarak dışarı çıktığını belirten İbrahim Aktaş (50), sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti. Oğlunun mucize eseri yaşadığını vurgulayan Aktaş, "Olay günü merada otlayan 3 buzağımız vardı. Bunlar topalladığı için diğer buzağılarla birlikte götürmüyorduk. Ebubekir onları almaya giderken kopan yüksek gerilim hattının altından geçmek istemiş. O sırada akıma kapılmış. Aynı yerde hayvan otlatan bir yakınımız bunu görünce gelip bize haber verdi. Otomobille Kars'a götürürken ambulansla yolda karşılaştık ve hastaneye götürdük. Burada yanık merkezi olmadığı için Erzurum'a sevk etti. Günlerden buradayız. Oğlum büyük acılar çekiyor. Yüreğim dayanmıyor. Yaşadığına şükrediyorum. Umarım kısa sürede iyileşir ve tekrar yürümeye başlar" diye konuştu.

HATIRLAMIYOR

Yaşadığı o anları hatırlamadığını ifade eden Ebubekir Aktaş ise, "Merada otlayan buzağıları getirmeye gittim. Kapan telin altından geçmek isterken beni tuttu. Sonrasını hatırlamıyorum. Yüzüm ve sağ ayağım çok ağrıyor. Umarım kısa sürede iyileşirim. Şu anda bir yere gitmek istesem iki kişinin beni tutması gerek" dedi

'İNSAN SAĞLIĞI AÇISIDAN TEHLİKE ARZEDİYOR'

Erzurum, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih Çorapsız, yüksek gerilim hatlarının 35 kilovolttan başlayıp 380 kilovolta kadar çıkan iletim hatları olduğunu belirterek, "Bu iletim hatlarının şehrin dış bölgelerinde, yerleşim yerlerinden uzak olmaları gerekir. Bunlar tehlike arz edecek iletim hatlarıdır. Üzerlerinde taşıdıkları güçler megavatlar seviyesindedir. Bunların yerleşim yerlerinden yeterli mesafede uzak olması gerekir. Hem elektromanyetik etkileri hem de iletim insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir" diye konuştu.

YAKLAŞMA MESAFESİ 4-5 METREDİR

Yüksek gerilim hatlarına yaklaşma mesafesinin 4 ile 5 metre civarında olduğu bilgisini veren Çorapsız, şunları söyledi:

"Bunlarda atlama mesafeleri yani yaklaşma mesafesi 4 ila 5 metre civarındadır. Bu mesafeden daha yakın noktaya geçtiğiniz de akıma kapılma ihtimali oldukça fazladır. Atlama mesafesi alan içine girdiğiniz zaman siz de bir iletken gibi davranıp, iletken üzerinden geçen akımın bir kısmı da sizin üzerinizden toprağa deşarj olur. Temas baş üst seviyede olduğu için o noktadan alma ihtimali var. Ama elinizi kaldırarak aynı tesire maruz kalabilirsiniz. Yerle temas ettiğiniz bölge ayak olduğu için çıkış noktası ayak olacaktır. Çünkü, ayak yerle temas durumunda. Vücuda girdiği noktadan itibaren iletken tel gibi toprağa geçerek kendi devresini tamamlayacaktır."