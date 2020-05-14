İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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6 saat önce

Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandıISPARTA'da dün akşam meydana gelen 2.7 büyüklüğünde depreme yerel televizyon stüdyosunda canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker Mustafa Korkmaz'ın yaşadıkları anbean ekrana yansıdı.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ, System.String[]

Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı

ISPARTA'da dün akşam meydana gelen 2.7 büyüklüğünde depreme yerel televizyon stüdyosunda canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker Mustafa Korkmaz'ın yaşadıkları anbean ekrana yansıdı.

Isparta'da dün akşam saatlerinde merkez üssü Isparta olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.7 kilometre derinlikte, saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz korkulu anlar yaşadı. Haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın besmele çektiği duyuldu. Spiker Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından anbean kaydedildi.

Olaydan sonra DHA muhabirine konuşan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Spikerin depreme yakalanma anı

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi'nde, 'Covid-19' yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günü, hastane çalışanlarınca kamerayla kayda alındı. Koronavirüs sürecince yoğun bakım hemşiresinin yaşadıklarını ve iş temposunu gösteren video, sosyal medyada ilgi görürken, destek mesajları yağdı.

Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı yoğunluk ve 1 günlük iş temposu görüntülendi. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresi olan, evli ve 3 yaşında çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günde yaşadıklarının yer aldığı video, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 aydır eşinden ve çocuğundan ayrı otelde kalan Tüzan'ın sabah erken uyanmasından işe gitmesine kadar mesaide yaşadığı zorluklar ile ailesine olan hasreti görüntülerle anlatıldı.

'MASKEYLE BAZEN NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM'

Koronavirüs sürecinde hayatında yaşadığı değişimi dile getiren Nalan Tüzan, şunları söyledi:

"Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu 'Covid-19' sürecinde birtakım değişiklikler olmadı değil. Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı yaşıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok üzülüyorum ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. Bu süreçte yoğun bakım pandemi olarak planlandı. İşimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cephedeyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızın yoğun ekip ruhunun büyük bir payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayacak dişleri gibi. 'Covid-19' hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Bu ekipmanların içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı. Hastalarımızın bazıları kritik hasta statüsünde takip ediliyor. Solunum cihazları ve monitörlerinin takiplerini yapıyoruz. Bazı hastaların durumları sıkıntıya girdiğinde ciddi bir efor sarf ederek müdahale ediyoruz. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sıkılsıklam oluyor. Maskelerin de yüzümde bıraktığı izler cabası.ö

EŞ VE ÇOCUK HASRETİNİ LARLA GİDERİYOR

Yoğun bakım hemşiresi Tüzan, mesai bitiminde ise ailesinden ayrı yaşadığı oteline dönerken, 3 yaşındaki çocuğu ile eşinin fotoğraflarına bakıp, görüntülü cep telefonu görüşmesiyle hasret gideriyor. Oğlunun fotoğraflarına bakarak, özlem gidermeye çalıştığını anlatan Tüzan, "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hemşire Nalan Tüzen'in videosu

-Uyanması ve işe gitmesi

-Koruyucu kıyafet giymesi

-Yoğun bakım ünitesi

-Hastalara müdahalesi

-Solunum cihazları

-Hemşirelerin cihazları takip etmesi

-Maskeyi çıkarması ve yüzündeki izler

-Mesai bitimi oteline gitmesi

-Çocuğunun fotoğrafını öpmesi

-Çocuğu ve eşiyle görüntülü görüşmesi

-Eşi ve çocuğunun otel bahçesinde ziyareti

-Mesafeli olarak konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Rizeli muhtar drone ile maske dağıtıyor

RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, vatandaşlara drone ile maske dağıtıyor. Küçüksarı bu şekilde dağıtım yaparak halka salgının bitmediğini gösterdiklerini söyledi.

Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5'ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. Köyde kalanlara maske dağıtımı da yapan muhtar, temas olmaması için drone kullanıyor. Muhtar, kuzeni Cabir Küçüksarı yardımıyla drone aracılığı ile köy halkına maskelerini ulaştırıyor.

'SALGININ BİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYORUZ'

Derecik köyünde insanların rehavete kapılmadan kurallara uymaları için farkındalık yarattıklarını anlatan muhtar Ramazan Küçüksarı, "Herkes bir şeyler düşünüyor ama herkesin bir şeyler düşündüğü yerde Rizelinin bir şey daha düşünmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlar tarlada çalışırken fark etmeden sosyal mesafe ve izolasyonu ihmal etmişler. Bizler de izolasyonu koruması adına drone ile onlara maske ulaştırıyoruz. Halkımız şaşkınlık yaşıyor ama bu salgının henüz bitmediğini göstermiş oluyoruz" dedi.

Muhtar Küçüksarı'nın yeğeni Cabir Küçüksarı da, "Bir ara manzara çekmek için uçuş yapıyorduk. Muhtar 'Bununla maske gönderebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'neden olmasın, deneyelim' dedim. Drone'a bir çanta monte ettikten sonra köy sakinlerine maske ulaştırmaya başladık. Bence gayet güzel bir hizmet oldu" diye konuştu.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Drone ile maske alan Mustafa Küçüksarı ise "Muhtarımız bizim maske takmadığımızı fark edip bize drone ile maske gönderdi. Çok şaşırdık. Böyle bir şey başımıza ilk defa geldi. İnsan böyle bir şey gördüğünde şaşırıyor. Böyle hizmet için muhtarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Furkan Çelik de, "Muhtarımız bizi arazi de çalışırken görmüş. Bir ilki yaptı ve bize drone ile maske gönderdi. Birden bir ses geldi. Bir baktık ki maske gelmiş. Çok şaşırdık" diye konuştu.

Daha önce böyle bir şey görmediğini anlatan Ahmet Çelik "Muhtarımız telefonla aradı. Sosyal mesafe konusunda uyardı. Maske takmadığımızı görmüş ve bize drone ile maske gönderdi. Bizim için sürpriz olduö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyden detaylar

Muhtarın ateş ölçmesi

Drone ile maske dağıtması

Muhtar ile röp.

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize) DHA

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Yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi

ARDAHAN Üniversitesi Arıcılık Teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykularından uyanan boz ayılar yiyecek avına çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde Laşet mevkiindeki ormanlık alanda inceleme yapan Ardahan Üniversitesi Arıcılık teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi. İki arkadaş aniden karşılarına çıkan boz ayılardan önce korkmalarına rağmen cep telefonlarıyla görüntülerini çekti. Ormanlık alanda yiyecek arayan boz ayılar bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden yiyecek arayışını sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana giren ayı, gözlerden kayboldular.

Ayıları cep telefonuna kaydeden İsmet Yıldız, "İlk gördüğümüzde biraz korktuk ama sonradan çok uysal olduklarını gördük. Bizleri gördükleri halde hiç aldırış etmediler. Yemek aramaya devam ettiler. Daha sonra gözden kayboldular" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Boz ayıların görüntüleri

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

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Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyor

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. 7'nci kez taşınacak ilçede bulunan asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikilmeye başlandı.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950'den sonra bir kez daha değişecek. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçeden sökülen ağaçlar da yeri yerleşim yerine taşınmaya başlandı. Şu ana kadar bin dolayında ağacın taşındığı yeni yerleşim yerindeki 150 hektarlık alana toplamda 100 bin ağacın dikilmesi planlanıyor.

'YEMYEŞİL BİR YUSUFELİ OLACAK'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yeni yerleşim yerinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek ağaçların korunması için de çalışmalar yapıldığını söyledi. Özdemir, "Yeni yerleşim yerine 100 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Yusufeli, sular altında kaldığında o bölgedeki ağaçlar da sular altında kalacak. Bunun olmaması için kıymetli ağaçlarımızı büyük bir itinayla söküp, yeni yerleşim yerine dikmeye başladık. Yeni yerleşim yerini yeşillendirmek için mücadele ediyoruz. Yusufeli, yeni yerine taşındığı zaman yemyeşil bir Yusufeli olacak. Şu ana kadar yeni yerleşim bölgesine bin ağaç dikimi yapıldı. Bu bin ağacın hepsi de Yusufeli'nden söküldü. Artık bahar geldi ve ağaçlar da yemyeşil oldu, demek ki yeni yerleşim yerinde de toprağımız bereketli. Diktiğimiz ağaçların hepsi tutmuş durumda, bu da bizi ayrıca sevindirdiö dedi.

Yeni yerleşim yerinde görevli inşaat mühendisi Sercan Kaya ise yeni ilçenin devlet eliyle yeşillendirildiğini belirterek, "Yusufeli zaten yeşildi, şimdi çok daha güzel olacakö diye konuştu.

Mustafa Korkmaz, Yusufeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:07 Kaynak: DHA


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