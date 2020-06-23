Isparta'da madde bağımlılığından kurtulma mücadelesi veren gençler meslek sahibi oluyor - Son Dakika

Isparta'da madde bağımlılığından kurtulma mücadelesi veren gençler meslek sahibi oluyor

Isparta'da Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin kurduğu merkezde rehabilite edilen 30 genç, katıldıkları kurslar sayesinde meslek sahibi oluyorlar.

Isparta'da Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin kurduğu merkezde rehabilite edilen 30 genç, katıldıkları kurslar sayesinde meslek sahibi oluyorlar.

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Isparta'da Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'ne (UYUMDER) ait merkezde madde bağımlılığından kurtulma mücadelesi veren 30 genç, Atabey İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı mehteran, mantar yetiştiriciliği, özel güvenlik, aşçı yardımcısı, arıcılık, ağaç şekillendirme, sürü yönetimi elemanı gibi kurslara katıldı. Kursları tamamlayan gençlere sertifikaları derneğin merkezinde düzenlenen törenle verildi. Törene Atabey Kaymakamı Göksu Bayram ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da katıldı.


Tören öncesi UYUMDER Mehteran Takımı katılımcılara bir gösteri sundu. Gösterinin ardından kursları başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları verildi.


"Hayatlarını yeni bir iş kapısıyla sürdürmelerini istiyoruz"


Sertifika töreni sonrası açıklamalarda bulunan Atabey Kaymakamı Göksu Bayram, arınma ve barınma rehabilitesi gören gençlere yönelik kurslar düzenlediklerini belirterek, "Bu kurslardaki genel amacımız burada gayretli, cesurca bir mücadele içerisine giren kıymetli arkadaşlarımızın normal hayatlarına döndükleri noktada bir meslek, bir zanaat elde etmeleri ve yaşantılarını yeni bir iş kapısıyla sürdürmeleridir. Mehteran kursu gerçekleştirildi, arkadaşlar konser verebilecek düzeye geldiler. Bunun dışında birçok alanda kurslar düzenlendi" dedi.


"Kimse kimseyi öteleyemez ya da hakir göremez"


Merkezde rehabilite edilen gençlerin kendileri için çok kıymetli olduğuna değinen Bayram, kötü olayların herkesin başına gelebileceğine dikkat çekti. Bayram, "Bu noktada kimsenin kimseyi öteleme ya da hakir görme gibi bir durumu olamaz. Burada güzel olan bu arkadaşlarımızın bunu fark edip belli bir mücadele içerisine girmiş olmalarıdır. Şimdi artık ellerinde yeni donanımları da var. UYUMDER'e bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca valiliğimiz ve kaymakamlığımız da gerekli tüm destekleri veriyor" diye konuştu.


"Kurslarla gençlere mesaj vermek istiyoruz"


UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü ise kurslarla gençlere mesaj vermek istediklerini belirtti. Uzunköprü, "Mesajımız şu; kendilerine değer verildiği zaman kendilerinin neler yapabileceğini göstermek. Ayrıca bu şekilde bağımlılıktan kurtulmak isteyen diğer arkadaşlara da bir mesaj vermek istiyoruz. Gençlerimiz bu şekilde meslek sahibi oluyorlar" dedi. - ISPARTA

Isparta, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Isparta'da madde bağımlılığından kurtulma mücadelesi veren gençler meslek sahibi oluyor - Son Dakika

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