İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul-Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya- Mersin yolu Gazipaşa- Anamur kesimi ile Bingöl- Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı.

Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.

Bursa- Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor.

Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal- Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas- Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.