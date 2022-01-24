Üye Girişi
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı - Son Dakika

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı

24.01.2022 11:33
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul-Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya- Mersin yolu Gazipaşa- Anamur kesimi ile Bingöl- Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı.

Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.

Bursa- Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor.

Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal- Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas- Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı - Son Dakika


Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde         
11:47
Son dakika: BTC Turk'teki erişim sıkıntısı sona erdi! Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı Son dakika: BTC Turk'teki erişim sıkıntısı sona erdi! Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı         
11:38
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
İkinci el araba almak isteyenler dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı İkinci el araba almak isteyenler dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı         
11:28
Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler         
11:19
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45

Son Dakika Haberleri
11:36 Memur ve emeklinin beklediği zam! Yüzde 2.5'lik fark eklendi! Kim ne kadar alacak?
11:30 GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı
11:29 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor
11:29 Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi
11:28 İkinci el araba almak isteyenler dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı
11:25 Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir
11:15 Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti! İşte tezgahlardan son durum
11:20 Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar
11:18 Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler
11:14 Omicron'dan daha hızlı yayılıyor! Yeni alt varyant BA.2 pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 11:56:54. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement