Kastamonu'da "uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Kastamonu'da "uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren "Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren " Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti. İnebolu Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisi denize açılırken, diğer ekipler de karadan arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bir askeri arama kurtarma uçağının da bölgeye geldiği öğrenildi. Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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