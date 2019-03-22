Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı Nın Ailesinii Ziyaret Ettii
1 saat önce
Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı nın ailesinii ziyaret ettii(Tür: Yurt)
Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı nın ailesinii ziyaret ettii
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:22 Kaynak: DHA
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