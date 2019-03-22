Son Dakika Haberleri: Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı Nın Ailesinii Ziyaret Ettii

Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı Nın Ailesinii Ziyaret Ettii

1 saat önce

Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı nın ailesinii ziyaret ettii(Tür: Yurt)

Ordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu Şehit Damcı nın ailesinii ziyaret ettii

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

Ordu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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