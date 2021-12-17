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Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda - Son Dakika

Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda

17.12.2021 09:06

Türkiye yılbaşı öncesinde sahte içki kabusundan bir türlü kurtulamıyor. Son 7 günde 10 ilde tam 33 kişi alkol zehirlenmesinden can verirken, yoğun bakımda tedavi gören çok sayıda kişinin de hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Kadın, erkek, terzi, öğrenci, tamirci derken çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki konusunda vatandaşlar yetkilerin çok daha sert önemler alınmasını istiyor.

10 Aralık'tan bugüne kadar İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas'ta 33 kişi sahte içki yüzünden öldü. Polis ekipleri yaşanan ölümler sonrası kaçak metil alkol üreten depolara ve sahte içki satan tekel bayilerine operasyon düzenledi.

16 ARALIK

Aksaray: 2 çocuk babası Erkan Partal evinde eşi tarafından ölü bulundu. Evde plastik şişe içinde sahte içki polis, terzilik yapan 56 yaşındaki Partal'ın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
Erkan Partal.

Amasya: 41 yaşındaki 2 çocuk annesi S.Ç. iddiaya göre sahte içkiden zehirlendi. Amasya'da kaldırıldığı hastaneden 4 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya: Manavgat ilçesinde sahte içkiden zehirlenen A.H.K., G.Ö., M.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti. E.Ö., E.T., H.S.'nin ise tedavileri sürüyor. İş yerinde sahte içki sattığı belirlenen M.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

15 ARALIK

İstanbul: Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 30 yaşındaki Rakhmonov'un sahte içkiyi aldığı adreslere yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Rakhmonov dışında Esenyurt'ta 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin daha sahte içkiden öldüğü açıklandı.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
Ali Eser.

Mersin: Mut ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Ali Eser evinde ölü bulundu. Eser'le birlikte aynı sahte içkiden içen M.A. ve M.S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gaziantep: Nizip ilçesinde 10 sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven tedavi gördükleri çeşitli hastanelerde yaşamlarını yitirdi. 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
Yunus Yurtseven.

14 ARALIK

Erzincan: Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden Halil Başer (72) ile Aydın Gürkan yaşamını yitirdi. İçtikleri sahte içki yüzünden alkol komasına giren Y.A. ve K.B.'nin tedavileri sürüyor.

13 ARALIK

İstanbul: Avcılar'da bir tekel bayisinden 80 TL'ye 50 cl'lik sahte içki alan İbrahim Kaşıkçı gece saatlerinde evinde fenalaştı. Kızının 112'yi aramasıyla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Kaşıkçı hayatını kaybetti. Tekel bayisinde yapılan aramada 200 şişe sahte içki gele geçirildi, dükkanın sahibi suçunu itiraf ederek, sahte içkileri aldığı kişinin ismini verdi.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
İbrahim Kaşıkçı.

Yalova: Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen Ekrem T. (56) iş yerinde ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) ise evinde ölü bulundu. Yakınları, iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini söyledi.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
Abidin Uçurum.

12 ARALIK

Antalya: Kepez ilçesinde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 ARALIK

Kahramanmaraş: İçki içtikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastanelere başvurdu. Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, zehirlenen kişilerin internet üzerinden etil alkol siparişi verdiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
Aytekin Karagenç.

İstanbul: Fatih'te arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi veren İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kemal Ahmedenov evinde ölü olarak bulundu. 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov'un ölüm nedeninin sahte içki olduğu ortaya çıktı.

Kabus bitmiyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
Şakir Deliktaş.

10 ARALIK

Sivas: Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Şakir Deliktaş (62), Bülent Ekici (62), Cevdet Aydın (63) ve Güler Kılıç hayatını kaybetti. Ö.Y., M.K. ve O.U. taburcu edildi. S.P., E.Ş. ve Y.K.'nın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN ÇOK DAHA SERT ÖNLEMLER BEKLİYOR

Sözcü'nün haberine göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında kadın da var erkek de, öğrenci de var terzi de. Vatandaşlar son günlerde art arda gelen acı haberler sonrasında yetkililerin sahte içki konusunda çok daha sert önlemler almasını bekliyor.

Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda

Esenyurt, Alkol, Tekel, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda - Son Dakika
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