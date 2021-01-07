Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

07.01.2021 06:11
Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Bu 6 Ocak'ta ABD Kongresinin Kasım 2020'deki seçimleri kazanan Başkan Biden'in başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı Kongre binasına girdi. Dünyanın en eski demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının taraftarları meşru bir seçimin sonuçlarına silahlarla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre zarar verir. Washington'ta bugün olanlar ABD'yi yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Fransa'nın 18. yüzyıldan bu yana özgürlük ve demokrasi paktıyla oluşan müttefikliği bulunduğuna değinen Macron, ülkesinin daima ABD halkının bağımsızlığından yana olduğunu belirtti.

Macron, Fransa'nın ABD'yi demokrasi sembolü olarak gördüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı. Bugün Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz."

ABD ile ortak mücadelelerinin demokrasiyi güçlü tutmak olduğunu savunan Macron, konuşmasının bir kısmına İngilizce olarak devam etti.

Macron ABD'deki olaylara sessiz kalmakla eleştirilmişti

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullanmıştı.

Akabinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olayların ülkedeki kurumlara yönelik şiddet ve demokrasiye ciddi saldırı olduğunu belirterek, olayları kınadıklarını açıklamıştı.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABDdemokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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