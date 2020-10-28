Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz"

28.10.2020 14:06

Son dakika haberlerine göre AK Parti Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'da Mevlana Camisine sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz" - Son Dakika
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