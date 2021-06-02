Son dakika haberleri: CEZAEVİ ARACI KAMYONA ÇARPTI, DEVRİLDİ: 5'İ ASKER, 10 YARALI - Son Dakika

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine, mahkumların taşındığı cezaevi aracı, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpıp, devrildi. Kazada 3'ü mahkum, 5'i asker ve 2'si şoför 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na mahkum getirilen 10 Z 1230 plakalı cezaevi aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cezaevi aracı devrildi. Kazada 3'ü mahkum, 5'i asker ve 2'si şoför 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Cezaevi aracının çarptığı kamyonun sahibi Hasan Duran, "Kaza olduğu sırada ben çarşıdaydım ve çocuğum aradı, kaza olduğunu söyledi. Hemen bölgeye geldim. Cezaevi aracı kayarak gelmiş ve park halindeki kamyona vurmuş. Yaklaşık 80 bin liralık zararım var, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu söylendi. Cana geleceğine mala gelsin, bunda bir şey yok, yeter ki cana bir şey olmasın" dedi.