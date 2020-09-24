Son dakika haberleri! MGK'da Doğu Akdeniz vurgusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. MGK'da Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" denildi. Açıklamanın devamında, "PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış; Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş; bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir. Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş; Avrupa birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur. Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir. Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - ANKARA