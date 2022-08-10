Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Türkiye'de bu yılın temmuz ayında en yüksek sıcaklık 46,3 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklık ise 0,3 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

AA muhabirinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklık, Manisa Akhisar, Sivas, Yozgat, Konya, Nevşehir, Artvin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Çorum, Amasya, Tokat, Ankara Nallıhan, Giresun'un Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Edirne, İzmir Dikili, Selçuk, Aydın Kuşadası, Nazilli, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris, Milas, Yatağan ilçeleri, Isparta Eğirdir, Muğla Fethiye, Köyceğiz, Antalya, Alanya, Finike, Kale/ Demre, Manavgat, Gazipaşa, Mersin Silifke, Adana, Denizli Acıpayam, Hatay Dörtyol, Samandağ, Iğdır, Erzurum Horasan, Van, Muradiye, Özalp, Başkale, Kilis, Mardin, Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 1991-2020 yılları arasında 25 derece olarak ölçülen temmuz ayı ortalama sıcaklığı, bu yılın temmuz ayında da 25 derece olarak kaydedildi.

Bu yılın temmuz ayında en düşük sıcaklık 0,3 derece ile Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 46,3 derece ile Şırnak Cizre'de tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Edirne çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,5 derece, geçen ay ise 24,4 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 12,5 dereceyle Tekirdağ Çorlu'da, en yüksek sıcaklık ise 38,9 dereceyle Kırklareli Lüleburgaz'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, İzmir'in Dikili, Selçuk ilçeleri, Aydın, Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçesi Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Milas, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Manisa Akhisar çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,6 derece iken, geçen ay 27 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 8,2 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 derece olarak Aydın Nazilli'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık, Isparta, Antalya, Finike, Alanya, Manavgat, Kale/Demre, Gazipaşa, Mersin Silifke, Adana, Isparta Eğirdir, Denizli Acıpayam, Hatay Dörtyol, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,1 derece olan bölgede, 2022 Temmuz ayı sıcaklığı 27 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 6,5 olarak Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 dereceyle Finike'de belirlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Sivas, Yozgat, Konya, Nevşehir çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece, geçen ay ise 21,5 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37,5 dereceyle Sivas'ta gözlendi.

Ortalama sıcaklık, Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Çorum, Osmancık, Amasya, Tokat, Nallıhan, Tokat Zile, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece olan bölgede, geçen ay sıcaklık 21,8 olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 4,2 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 38,8 dereceyle İspir'de kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Iğdır, Horasan, Muradiye, Özalp, Başkale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin 23,3 derece olan temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, geçen ay 23,7 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,7 derece olarak Kars Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,7 derece ile Elazığ Palu'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklık, Kilis, Mardin, Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31,2 derece, geçen ay ise 31,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 15,1 dereceyle Şanlıurfa Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46,3 derece olarak Cizre'de kaydedildi.