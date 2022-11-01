Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı

01.11.2022 14:38

5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 312 kişiyle telefon yöntemiyle yapılan araştırmada vatandaşlara "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 22.8'i Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, yüzde 20.4'lük kesim ise tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından " Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" araştırmasında birinci sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ikinci sırada yer aldı.

26 İLDE 2 BİN 312 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 312 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" açık uçlu sorusunu yönetti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı

EN YÜKSEK OY ORANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN

Araştırmaya katılanların yüzde 34.6'sı fikrim yok/cevap yok/hiçbiri yanıtını verirken, yüzde 22.8'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalıdır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 20.4 destek görürken, Mansur Yavaş'ı yüzde 7.6 oranla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener izledi.

EKREM İMAMOĞLU'NU İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 6.8

Araştırmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 6.8 çıkarken, HDP'nin Edirne Cezaevi'ndeki eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için Millet İttifakı'nın adayı olmalı diyenlerin oranı yüzde 5.3 oldu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı

ALİ BABACAN'I İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 0.9

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 0.9, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aday olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0.7 oldu.

ABDULLAH GÜL'Ü İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 0.3

Araştırmada, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 0.3 çıkarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu isteyenlerin oranı da yüzde 0.3 çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 0.2, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 0.1 çıktı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı

ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİK BİLGİLERİ

Araştırma 26 ilde 2 bin 312 kişiyle gerçekleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 53.3'ü Erkek, yüzde 46.7'si Kadın. Eğitim durumlarına göre yüzde 27.8'i Lise Mezunu, yüzde 20.3'ü İlkokul Mezunu, yüzde 17.6'sı Ortaokul Mezunu, yüzde 22.7'si Üniversite Mezunu, yüzde 5.9'u Mezun değil ve yüzde 5.7'si ise Lisansüstü Mezunlarından oluştu. Araştırmaya katılanların mesleklerine göre dağılımında yüzde 19.2'si Esnaf, yüzde 22.5'i Ev Hanımı, yüzde 13.1'i İşçi, yüzde 10.6'sı Emekli, yüzde 5'i Kamu Görevlisi, yüzde 7.1'i Serbest Meslek, yüzde 3.4'ü Çiftçi ve yüzde 19.1'i ise Diğer Meslek gruplarından oluşuyor. Araştırmaya en çok yüzde 20.7 oranla 35-44 yaş aralığındaki vatandaşlar katılırken. 35-44 Yaş aralığını yüzde 19.5 oranla 25-34 yaşındakiler takip ediyor.

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Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı - Son Dakika
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