Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur

Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasında yapılan hidrokarbon anlaşması hakkında yaptığı yorumlar ile ortaya çıktı.
Deniz Baykal, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Libya'da iç savaş dolayısıyla BM'nin Milli Mutabakat Hükümeti'ni meşru olarak görmesi çok değerli'' ifadelerini kullandı.
Baykal, 2017 yılından bu yana ameliyatlar geçirdi. Baykal'ın beyin damarlarından birine pıhtı atması sebebiyle kısmı felç geçirmişti. 2017'deki ameliyatında kafatasından 12 santimlik bir kısım çıkarılmıştı.
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