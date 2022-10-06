Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur - Son Dakika
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Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur

06.10.2022 14:43

Sağlık sorunları sebebiyle gözlerden uzak kalan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Baykal, sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir" ifadelerini kullandı.

Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasında yapılan hidrokarbon anlaşması hakkında yaptığı yorumlar ile ortaya çıktı.

''YAPILAN ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ''

Deniz Baykal, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Libya'da iç savaş dolayısıyla BM'nin Milli Mutabakat Hükümeti'ni meşru olarak görmesi çok değerli'' ifadelerini kullandı.

BİRÇOK DEFA AMELİYAT OLMUŞTU

Baykal, 2017 yılından bu yana ameliyatlar geçirdi. Baykal'ın beyin damarlarından birine pıhtı atması sebebiyle kısmı felç geçirmişti. 2017'deki ameliyatında kafatasından 12 santimlik bir kısım çıkarılmıştı.

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Deniz Baykal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur - Son Dakika


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