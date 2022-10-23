Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi

23.10.2022 22:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılışların ardından "İlk oyum" projesi kapsamında gençlerle buluştu. Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı salonda duvardaki bir pankart gözlerden kaçmadı. Üzerinde yabancı dilde "Kazanan" yazan pankart ile birlikte Erdoğan, rakiplerine adeta mesaj gönderdi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi - Son Dakika
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