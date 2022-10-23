Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi
23.10.2022 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılışların ardından "İlk oyum" projesi kapsamında gençlerle buluştu. Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı salonda duvardaki bir pankart gözlerden kaçmadı. Üzerinde yabancı dilde "Kazanan" yazan pankart ile birlikte Erdoğan, rakiplerine adeta mesaj gönderdi.
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23.10.2022 23:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi - Son Dakika