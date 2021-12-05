Cumhurbaşkanı Erdoğan:  İstanbul'un sahibini bulması lazım - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Sapanca'da yapılan toplantısında telefonla partililere seslenerek, "İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul'umuz olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Programda partililere hitap eden Binali Yıldırım'ın, konuşmasının ardından salonda "Reisi ara" sesleri yükseldi. Partililerin talebini kırmayan Yıldırım, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.